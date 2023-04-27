Хирург назвал причины внезапной смерти во время пластических операций

Хирург Алексанян: генетические отклонения могут стать причиной смерти во время операции
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, операционный блок, хирург, медицина, медицинский работник, врач, операционное отделение, лечащий врач
Инфаркт и инсульт может быть в 20-ти летнем возрасте, считает Алексанян Фото:

Любая операция, в том числе пластическая хирургия, повышает риск возникновения тромбов. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян.

«Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-ти летнем возрасте», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на хирурга. Также причинами смерти во время операции могут стать генетические отклонения, злоупотребление биодобавками и наркотиками.

О точных причинах смерти помогут сказать генетические особенности пациента и его образ жизни. Ответить на то, от чего точно умер человек именно, нельзя. Тигран Алексанян привел в пример известную блогершу Ким Кардашьян, которая провела множество пластических операций, но на здоровье это никак не сказалось. «К такому вопросу нужно подходить объективно», — подытожил он.

Роспотребнадзор назвал симптомы кори. В список вошли заложенность носа, сухой кашль и высокая температура.

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Любая операция, в том числе пластическая хирургия, повышает риск возникновения тромбов. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян. «Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-ти летнем возрасте», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на хирурга. Также причинами смерти во время операции могут стать генетические отклонения, злоупотребление биодобавками и наркотиками. О точных причинах смерти помогут сказать генетические особенности пациента и его образ жизни. Ответить на то, от чего точно умер человек именно, нельзя. Тигран Алексанян привел в пример известную блогершу Ким Кардашьян, которая провела множество пластических операций, но на здоровье это никак не сказалось. «К такому вопросу нужно подходить объективно», — подытожил он. Роспотребнадзор назвал симптомы кори. В список вошли заложенность носа, сухой кашль и высокая температура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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