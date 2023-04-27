Хирург назвал причины внезапной смерти во время пластических операций

Любая операция, в том числе пластическая хирургия, повышает риск возникновения тромбов. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян.
«Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-ти летнем возрасте», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на хирурга. Также причинами смерти во время операции могут стать генетические отклонения, злоупотребление биодобавками и наркотиками.
О точных причинах смерти помогут сказать генетические особенности пациента и его образ жизни. Ответить на то, от чего точно умер человек именно, нельзя. Тигран Алексанян привел в пример известную блогершу Ким Кардашьян, которая провела множество пластических операций, но на здоровье это никак не сказалось. «К такому вопросу нужно подходить объективно», — подытожил он.
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