Хирург назвал причины внезапной смерти во время пластических операций

Хирург Алексанян: генетические отклонения могут стать причиной смерти во время операции

27 апреля 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Инфаркт и инсульт может быть в 20-ти летнем возрасте, считает Алексанян Фото: Анна Майорова © URA.RU Любая операция, в том числе пластическая хирургия, повышает риск возникновения тромбов. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян. «Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-ти летнем возрасте», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на хирурга. Также причинами смерти во время операции могут стать генетические отклонения, злоупотребление биодобавками и наркотиками. О точных причинах смерти помогут сказать генетические особенности пациента и его образ жизни. Ответить на то, от чего точно умер человек именно, нельзя. Тигран Алексанян привел в пример известную блогершу Ким Кардашьян, которая провела множество пластических операций, но на здоровье это никак не сказалось. «К такому вопросу нужно подходить объективно», — подытожил он. Роспотребнадзор назвал симптомы кори. В список вошли заложенность носа, сухой кашль и высокая температура.

Любая операция, в том числе пластическая хирургия, повышает риск возникновения тромбов. Об этом заявил пластический хирург Тигран Алексанян. «Элементарно инфаркт, инсульт, что угодно может быть даже в 20-ти летнем возрасте», — пишет «Пятый канал» со ссылкой на хирурга. Также причинами смерти во время операции могут стать генетические отклонения, злоупотребление биодобавками и наркотиками. О точных причинах смерти помогут сказать генетические особенности пациента и его образ жизни. Ответить на то, от чего точно умер человек именно, нельзя. Тигран Алексанян привел в пример известную блогершу Ким Кардашьян, которая провела множество пластических операций, но на здоровье это никак не сказалось. «К такому вопросу нужно подходить объективно», — подытожил он. Роспотребнадзор назвал симптомы кори. В список вошли заложенность носа, сухой кашль и высокая температура.