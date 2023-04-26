На пост главы Ильинского округа претендуют чиновник и водитель

Всего два кандидата претендуют на должность главы округа
Документы для участия в конкурсе на должность главы Ильинского городского округа подали замглавы округа и местный водитель. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».
«Документы для участия в конкурсе подали два кандидата: Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа (сейчас исполняет полномочия главы) и Евгений Рудаков, работающий водителем у индивидуального предпринимателя», — говорится в посте telegram-канала.
Испытание для кандидатов на должность состоится 11 мая. Глава округа будет избран на заседании местной Думы, которое планируется провести 24 мая.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!