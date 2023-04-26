26 апреля 2023

На пост главы Ильинского округа претендуют чиновник и водитель

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция с начальником Управления жилищно-коммунального хозяйства А.В. Медведевым. Курган, депутат, чиновник, руки, мужские руки
Всего два кандидата претендуют на должность главы округа Фото:

Документы для участия в конкурсе на должность главы Ильинского городского округа подали замглавы округа и местный водитель. Об этом сообщает telegram-канал «На местах».

«Документы для участия в конкурсе подали два кандидата: Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа (сейчас исполняет полномочия главы) и Евгений Рудаков, работающий водителем у индивидуального предпринимателя», — говорится в посте telegram-канала.

Испытание для кандидатов на должность состоится 11 мая. Глава округа будет избран на заседании местной Думы, которое планируется провести 24 мая.

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Документы для участия в конкурсе на должность главы Ильинского городского округа подали замглавы округа и местный водитель. Об этом сообщает telegram-канал «На местах». «Документы для участия в конкурсе подали два кандидата: Виталий Пепеляев, первый заместитель главы администрации городского округа (сейчас исполняет полномочия главы) и Евгений Рудаков, работающий водителем у индивидуального предпринимателя», — говорится в посте telegram-канала. Испытание для кандидатов на должность состоится 11 мая. Глава округа будет избран на заседании местной Думы, которое планируется провести 24 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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