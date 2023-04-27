Прокурор Курганской области выехал на место масштабного пожара в местной деревне

Курганский прокурор Андрей Назаров выехал на место пожара в местной деревне
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганский прокурор отправился на место тушения пожара в деревне Фото:

Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал на место масштабного пожара и поручил провести проверку происшествия в деревне Логоушка Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«По поручению прокурора Курганской области Андрея Назарова прокуратура Кетовского района организовала проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов в д. Логоушка Кетовского муниципального округа», — рассказали в прокуратуре. Для координации действий сотрудников правопорядка и контрольных органов на место выехал прокурор области вместе с прокурором Кетовского округа.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности местной администрации по предупреждению возгораний. Также прокуратура проверит соблюдение противопожарного режима, введенного в области. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор опубликовал обращение к горожанам из-за масштабного пожара в деревне. Жителей деревни Логоушка собираются эвакуировать из горящих в населенном пункте домов.

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Прокурор Курганской области Андрей Назаров выехал на место масштабного пожара и поручил провести проверку происшествия в деревне Логоушка Кетовского округа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «По поручению прокурора Курганской области Андрея Назарова прокуратура Кетовского района организовала проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов в д. Логоушка Кетовского муниципального округа», — рассказали в прокуратуре. Для координации действий сотрудников правопорядка и контрольных органов на место выехал прокурор области вместе с прокурором Кетовского округа. В ходе проверки будет дана оценка деятельности местной администрации по предупреждению возгораний. Также прокуратура проверит соблюдение противопожарного режима, введенного в области. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что курганский губернатор опубликовал обращение к горожанам из-за масштабного пожара в деревне. Жителей деревни Логоушка собираются эвакуировать из горящих в населенном пункте домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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