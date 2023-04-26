26 апреля 2023

В ХМАО закрывается переправа через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Природа ХМАО. Сургут, судоходство, корабль, баржа, обь, река, теплоход
В выходные демонтируют переправу, ведущую на Орехово-Ермаковское месторождение Фото:

Утром 29 апреля в Нижневартовском районе закроется переправа через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, будут демонтировать.

«С 29 апреля с 7:00 переправа через Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение закрывается в связи с его демонтажем. Работа переправы паромами возобновиться при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства», — указано в публикации.

Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды с 27 апреля закроют движение транспортных средств по наплавным мостам через Обь. Временные переправы, расположенные на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка, будут демонтировать.

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Утром 29 апреля в Нижневартовском районе закроется переправа через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, будут демонтировать. «С 29 апреля с 7:00 переправа через Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение закрывается в связи с его демонтажем. Работа переправы паромами возобновиться при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды с 27 апреля закроют движение транспортных средств по наплавным мостам через Обь. Временные переправы, расположенные на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка, будут демонтировать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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