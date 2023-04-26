В ХМАО закрывается переправа через Обь

Утром 29 апреля в Нижневартовском районе закроется переправа через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, будут демонтировать.
«С 29 апреля с 7:00 переправа через Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение закрывается в связи с его демонтажем. Работа переправы паромами возобновиться при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства», — указано в публикации.
Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды с 27 апреля закроют движение транспортных средств по наплавным мостам через Обь. Временные переправы, расположенные на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка, будут демонтировать.
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