В ХМАО закрывается переправа через Обь

27 апреля 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

В выходные демонтируют переправу, ведущую на Орехово-Ермаковское месторождение Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Утром 29 апреля в Нижневартовском районе закроется переправа через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, будут демонтировать. «С 29 апреля с 7:00 переправа через Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение закрывается в связи с его демонтажем. Работа переправы паромами возобновиться при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды с 27 апреля закроют движение транспортных средств по наплавным мостам через Обь. Временные переправы, расположенные на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка, будут демонтировать.

Утром 29 апреля в Нижневартовском районе закроется переправа через Обь. Telegram-канал «Нижневартовский район официально» сообщает, что наплавной мост, ведущий на Орехово-Ермаковское месторождение, будут демонтировать. «С 29 апреля с 7:00 переправа через Обь по наплавному мосту на Орехово-Ермаковское месторождение закрывается в связи с его демонтажем. Работа переправы паромами возобновиться при наступлении необходимых безопасных условий для судоходства», — указано в публикации. Ранее URA.RU писало, что из-за теплой погоды с 27 апреля закроют движение транспортных средств по наплавным мостам через Обь. Временные переправы, расположенные на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка, будут демонтировать.