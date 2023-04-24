24 апреля 2023

В ХМАО закрывают переправы через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Локосово. Сургутский район, паромная переправа, речной транспорт, обь
Из-за положительной температуры воздуха демонтируют понтонные мосты на Оби Фото:

27 апреля в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправы через Обь. В telegram-канале «Нижневартовский район официально» указано, что наплавные мосты убирают из-за теплой погоды.

«В связи с установившимися на территории Нижневартовского района устойчивыми положительными температурами наружного воздуха в период с 27.04.2023 по 03.05.2023 будет закрыто движение транспортных средств по наплавным мостам через р. Обь, расположенным на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка. Будет производится демонтаж наплавных мостов», — сообщается в публикации.

Переправы обслуживают Ермаковская транспортная компания и судоходная компания «Обь-Сервис». За информацией о возобновлении движения через реку можно обращаться по телефонам указанных организаций.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрыли последние автозимники в Нижневартовском районе. Их закрытие завершило сезон эксплуатации всех зимних переправ в округе.

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27 апреля в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправы через Обь. В telegram-канале «Нижневартовский район официально» указано, что наплавные мосты убирают из-за теплой погоды. «В связи с установившимися на территории Нижневартовского района устойчивыми положительными температурами наружного воздуха в период с 27.04.2023 по 03.05.2023 будет закрыто движение транспортных средств по наплавным мостам через р. Обь, расположенным на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка. Будет производится демонтаж наплавных мостов», — сообщается в публикации. Переправы обслуживают Ермаковская транспортная компания и судоходная компания «Обь-Сервис». За информацией о возобновлении движения через реку можно обращаться по телефонам указанных организаций. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрыли последние автозимники в Нижневартовском районе. Их закрытие завершило сезон эксплуатации всех зимних переправ в округе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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