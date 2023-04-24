В ХМАО закрывают переправы через Обь

25 апреля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Из-за положительной температуры воздуха демонтируют понтонные мосты на Оби Фото: Александр Кулаковский © URA.RU 27 апреля в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправы через Обь. В telegram-канале «Нижневартовский район официально» указано, что наплавные мосты убирают из-за теплой погоды. «В связи с установившимися на территории Нижневартовского района устойчивыми положительными температурами наружного воздуха в период с 27.04.2023 по 03.05.2023 будет закрыто движение транспортных средств по наплавным мостам через р. Обь, расположенным на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка. Будет производится демонтаж наплавных мостов», — сообщается в публикации. Переправы обслуживают Ермаковская транспортная компания и судоходная компания «Обь-Сервис». За информацией о возобновлении движения через реку можно обращаться по телефонам указанных организаций. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрыли последние автозимники в Нижневартовском районе. Их закрытие завершило сезон эксплуатации всех зимних переправ в округе.

27 апреля в Нижневартовском районе ХМАО закроют переправы через Обь. В telegram-канале «Нижневартовский район официально» указано, что наплавные мосты убирают из-за теплой погоды. «В связи с установившимися на территории Нижневартовского района устойчивыми положительными температурами наружного воздуха в период с 27.04.2023 по 03.05.2023 будет закрыто движение транспортных средств по наплавным мостам через р. Обь, расположенным на автомобильной дороге Нижневартовск — Зайцева Речка. Будет производится демонтаж наплавных мостов», — сообщается в публикации. Переправы обслуживают Ермаковская транспортная компания и судоходная компания «Обь-Сервис». За информацией о возобновлении движения через реку можно обращаться по телефонам указанных организаций. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО закрыли последние автозимники в Нижневартовском районе. Их закрытие завершило сезон эксплуатации всех зимних переправ в округе.