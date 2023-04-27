Пожары начались в районе Введенки и Логоушки
В Курганской области бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. В деревне Логоушка идет эвакуация. Также эвакуируют жителей микрорайонов Утяк и Зайково. Огнем охвачены больше 70 построек. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.
В курганской деревне бушует масштабный пожар
Огнем охвачено несколько десятков сооружений
На месте тушения пожара работают около сотни спасателей из личного состава местного управления МЧС
Курганцы отмечают, что дым видно за десятки километров от очага пожара
В пожаре под Курганом задействовано больше десятка единиц техники
В деревне под Курганом организовали проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов
Эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево
На места пожаров выехали прокурор Курганской области и мэр города
Пожарные тушат возгорания в Курганской области
В Кетовском округе Курганской области из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации
Предварительной причиной пожара в деревне Логоушка стала искра от проезжавшего тепловоза
На место тушения пожара под Курганом отправили спасателей из двух соседних регионов
В Курганской области из-за пожаров готовят вторую эвакуацию жителей
В деревне под Курганом горит 76 домов
Эвакуированных жителей Зайково разместят в лагере «Звездный»
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