Пожары начались в районе Введенки и Логоушки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. В деревне Логоушка идет эвакуация. Также эвакуируют жителей микрорайонов Утяк и Зайково. Огнем охвачены больше 70 построек. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.

В курганской деревне бушует масштабный пожар Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Огнем охвачено несколько десятков сооружений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На месте тушения пожара работают около сотни спасателей из личного состава местного управления МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы отмечают, что дым видно за десятки километров от очага пожара Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пожаре под Курганом задействовано больше десятка единиц техники Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне под Курганом организовали проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На места пожаров выехали прокурор Курганской области и мэр города Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пожарные тушат возгорания в Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Предварительной причиной пожара в деревне Логоушка стала искра от проезжавшего тепловоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На место тушения пожара под Курганом отправили спасателей из двух соседних регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из-за пожаров готовят вторую эвакуацию жителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В деревне под Курганом горит 76 домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU