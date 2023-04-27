Под Курганом бушует масштабный пожар. Фото, видео

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение
Пожары начались в районе Введенки и Логоушки Фото:

В Курганской области бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. В деревне Логоушка идет эвакуация. Также эвакуируют жителей микрорайонов Утяк и Зайково. Огнем охвачены больше 70 построек. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.

Пожар в Логовушке. Курган
В курганской деревне бушует масштабный пожар
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Огнем охвачено несколько десятков сооружений
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
На месте тушения пожара работают около сотни спасателей из личного состава местного управления МЧС
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Курганцы отмечают, что дым видно за десятки километров от очага пожара
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
В пожаре под Курганом задействовано больше десятка единиц техники
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
В деревне под Курганом организовали проверку в связи с возгоранием жилых домов и иных объектов
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Эвакуированных из-за пожара жителей деревни Логоушка разместят в школе села Сычево
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
На места пожаров выехали прокурор Курганской области и мэр города
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Пожарные тушат возгорания в Курганской области
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
В Кетовском округе Курганской области из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Предварительной причиной пожара в деревне Логоушка стала искра от проезжавшего тепловоза
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
На место тушения пожара под Курганом отправили спасателей из двух соседних регионов
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
В Курганской области из-за пожаров готовят вторую эвакуацию жителей
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
В деревне под Курганом горит 76 домов
Фото:
Пожар в Логовушке. Курган
Эвакуированных жителей Зайково разместят в лагере «Звездный»
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В Курганской области бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. В деревне Логоушка идет эвакуация. Также эвакуируют жителей микрорайонов Утяк и Зайково. Огнем охвачены больше 70 построек. Корреспонденты URA.RU подготовили фото- и видеорепортаж с места событий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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