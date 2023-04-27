В курганском округе ввели режим ЧС из-за пожара

Из-за пожара в деревне Логоушка в округе объявили ЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кетовском округе Курганской области из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации. Информация об этом размещена в официальной группе региональной Госавтоинспекции в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 27 апреля, в 15:20 в Кетовском муниципального округа введен режим чрезвычайной ситуации. Автодорога „Иртыш“ в районе станции Введенское и д. Логоушка в направлении областного центра находится под контролем полицейских», — говорится в сообщении ведомства. Сотрудники Госавтоинспекции останавливают все автомобили, проводят беседы с водителями, обращают внимание на необходимость снижать скорость до безопасной, предлагают отказаться от поездок по автодороге «Иртыш».

Ранее URA.RU писало, в Курганскую область отправили спасателей из Тюмени и Челябинска для тушения масштабного пожара. По данным МЧС региона, горят 20 жилых домов и 20 нежилых построек на площади шести тысяч квадратных метров. Также горит сухая трава на площади 80 гектаров. URA.RU ведет прямую трансляцию.