Силовики провели обыски у коммунальщиков в Златоусте. Фото

27 апреля 2023 в 20:45 Размер текста - 17 +

В управляющей компании провели выемку документов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области провели обыски в управляющей компании (УК) «Златситисервис» в Златоусте. Как сообщили URA.RU очевидцы, из компании вынесли документы. «Силовики пришли в здание управляющей компании. Все это происходило во время приемного дня, когда в УК по тем или иным вопросам находились жители района, которые были немного шокированы происходящим. Из здания начали забирать документы, опрашивать сотрудников», — рассказали очевидцы. По словам жителя, пришедшего на прием, обыски проводились по заявлениям, которые поступили от горожан. Причем силовиков интересовал период работы компании до 2021 года. Однако, по словам собеседника, поводов для таких заявлений УК не давала. «Многим, в том числе самим сотрудникам правоохранительным органов, было непонятно, для чего затрагивать деятельность компании за прошлые года. Учитывая, что руководство сменилось, коллектив тоже набран относительно недавно, к ним вообще не может быть претензий», — отметил житель. URA.RU связалось с директором «Златситисервис» Сергеем Белоглазовым. Он от комментариев отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили проведение оперативных мероприятий в УК, но от подробностей также воздержались. Силовики провели выемку доументов Фото: читатель URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области провели обыски в управляющей компании (УК) «Златситисервис» в Златоусте. Как сообщили URA.RU очевидцы, из компании вынесли документы. «Силовики пришли в здание управляющей компании. Все это происходило во время приемного дня, когда в УК по тем или иным вопросам находились жители района, которые были немного шокированы происходящим. Из здания начали забирать документы, опрашивать сотрудников», — рассказали очевидцы. По словам жителя, пришедшего на прием, обыски проводились по заявлениям, которые поступили от горожан. Причем силовиков интересовал период работы компании до 2021 года. Однако, по словам собеседника, поводов для таких заявлений УК не давала. «Многим, в том числе самим сотрудникам правоохранительным органов, было непонятно, для чего затрагивать деятельность компании за прошлые года. Учитывая, что руководство сменилось, коллектив тоже набран относительно недавно, к ним вообще не может быть претензий», — отметил житель. URA.RU связалось с директором «Златситисервис» Сергеем Белоглазовым. Он от комментариев отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили проведение оперативных мероприятий в УК, но от подробностей также воздержались.