Силовики провели обыски у коммунальщиков в Златоусте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, полиция
В управляющей компании провели выемку документов Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области провели обыски в управляющей компании (УК) «Златситисервис» в Златоусте. Как сообщили URA.RU очевидцы, из компании вынесли документы.

«Силовики пришли в здание управляющей компании. Все это происходило во время приемного дня, когда в УК по тем или иным вопросам находились жители района, которые были немного шокированы происходящим. Из здания начали забирать документы, опрашивать сотрудников», — рассказали очевидцы.

По словам жителя, пришедшего на прием, обыски проводились по заявлениям, которые поступили от горожан. Причем силовиков интересовал период работы компании до 2021 года. Однако, по словам собеседника, поводов для таких заявлений УК не давала.

«Многим, в том числе самим сотрудникам правоохранительным органов, было непонятно, для чего затрагивать деятельность компании за прошлые года. Учитывая, что руководство сменилось, коллектив тоже набран относительно недавно, к ним вообще не может быть претензий», — отметил житель.

URA.RU связалось с директором «Златситисервис» Сергеем Белоглазовым. Он от комментариев отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили проведение оперативных мероприятий в УК, но от подробностей также воздержались.

Силовики провели выемку доументов
Силовики провели выемку доументов
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области провели обыски в управляющей компании (УК) «Златситисервис» в Златоусте. Как сообщили URA.RU очевидцы, из компании вынесли документы. «Силовики пришли в здание управляющей компании. Все это происходило во время приемного дня, когда в УК по тем или иным вопросам находились жители района, которые были немного шокированы происходящим. Из здания начали забирать документы, опрашивать сотрудников», — рассказали очевидцы. По словам жителя, пришедшего на прием, обыски проводились по заявлениям, которые поступили от горожан. Причем силовиков интересовал период работы компании до 2021 года. Однако, по словам собеседника, поводов для таких заявлений УК не давала. «Многим, в том числе самим сотрудникам правоохранительным органов, было непонятно, для чего затрагивать деятельность компании за прошлые года. Учитывая, что руководство сменилось, коллектив тоже набран относительно недавно, к ним вообще не может быть претензий», — отметил житель. URA.RU связалось с директором «Златситисервис» Сергеем Белоглазовым. Он от комментариев отказался. В пресс-службе ГУ МВД по региону подтвердили проведение оперативных мероприятий в УК, но от подробностей также воздержались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...