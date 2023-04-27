Власти отправляют эвакуированных из пожаров курганцев в профилакторий и лагерь

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
В регионе эвакуируют жителей трех населенных пунктов Фото:

Эвакуированных из пожаров жителей Курганской области разместят в профилактории КГСХА и оздоровительном лагере «Звездный». Об этом представители местной власти сообщили в своих telegram-каналах.

«С целью обеспечения более комфортных условий администрацией округа принято решение перенести пункт временного размещения из Сычевской школы в п. КГСХА по адресу: с. Лесниково мкр-н КГСХА, профилакторий КГСХА», — указано в telegram-канале областного правительства. Эвакуированные приедут в пункты на автобусах и машинах.

В этот пункт привезут жителей деревни Логоушка. Пункт временного размещения для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернули в загородном оздоровительном лагере «Звездный», который размещен в Кетовском округе. О последнем пункте сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

Пожары бушуют в нескольких муниципалитета региона. На момент написания новости было известно, что в деревне Логоушка горели 76 жилых домов.

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Эвакуированных из пожаров жителей Курганской области разместят в профилактории КГСХА и оздоровительном лагере «Звездный». Об этом представители местной власти сообщили в своих telegram-каналах. «С целью обеспечения более комфортных условий администрацией округа принято решение перенести пункт временного размещения из Сычевской школы в п. КГСХА по адресу: с. Лесниково мкр-н КГСХА, профилакторий КГСХА», — указано в telegram-канале областного правительства. Эвакуированные приедут в пункты на автобусах и машинах. В этот пункт привезут жителей деревни Логоушка. Пункт временного размещения для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернули в загородном оздоровительном лагере «Звездный», который размещен в Кетовском округе. О последнем пункте сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков. Пожары бушуют в нескольких муниципалитета региона. На момент написания новости было известно, что в деревне Логоушка горели 76 жилых домов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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