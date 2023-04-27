Власти отправляют эвакуированных из пожаров курганцев в профилакторий и лагерь

В регионе эвакуируют жителей трех населенных пунктов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Эвакуированных из пожаров жителей Курганской области разместят в профилактории КГСХА и оздоровительном лагере «Звездный». Об этом представители местной власти сообщили в своих telegram-каналах.

«С целью обеспечения более комфортных условий администрацией округа принято решение перенести пункт временного размещения из Сычевской школы в п. КГСХА по адресу: с. Лесниково мкр-н КГСХА, профилакторий КГСХА», — указано в telegram-канале областного правительства. Эвакуированные приедут в пункты на автобусах и машинах.

В этот пункт привезут жителей деревни Логоушка. Пункт временного размещения для жителей микрорайонов Утяк и Зайково развернули в загородном оздоровительном лагере «Звездный», который размещен в Кетовском округе. О последнем пункте сообщил в своем telegram-канале губернатор Вадим Шумков.

Пожары бушуют в нескольких муниципалитета региона. На момент написания новости было известно, что в деревне Логоушка горели 76 жилых домов.