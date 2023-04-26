В Нижневартовске обозначили планы строительства по новым технологиям

27 апреля 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Строить новые объекты в Нижневартовске будут с применением BIM-технологии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) будущий спорткомплекс на пять тысяч мест в новых микрорайонах будут строить с применением BIM-технологии — нового способа информационного моделирования зданий. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Сейчас с применением BIM-технологии у нас строится центр боевых искусств. В перспективе также планируется спорткомплекс в 27 микрорайоне на пять тысяч мест — тоже с применением информационного моделирования. Единственное, сейчас пока определяется по какой программе он будет строиться. В целом же, все новые объекты в городе будут строиться по BIM», — прокомментировал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Кроме центра боевых искусств, сейчас с использованием BIM-технологии в Нижневартовске стоят детский сад в 21 микрорайоне. Объект стал первым в городе, где начали применять этот способ информационного моделирования. «Самое главное в этой технологии — это не просто проектирование интеллектуальной 3D-модели, а возможность работать всем участникам проекта, где бы они не находились, в одном информационном пространстве. Это дает возможность каждому специалисту, задействованному в строительстве, а также последующей эксплуатации получать доступ ко всей необходимой информации. Консолидация данных позволяет минимизировать риск ошибок, и, как следствие, снизить расходы на их устранение», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пересмотрят дизайн строящегося центра боевых искусств. Проектировщики изменят элементы, которые украшают часть основного фасада здания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нижневартовске (ХМАО) будущий спорткомплекс на пять тысяч мест в новых микрорайонах будут строить с применением BIM-технологии — нового способа информационного моделирования зданий. Об этом URA.RU рассказали в городском управлении архитектуры и градостроительства. «Сейчас с применением BIM-технологии у нас строится центр боевых искусств. В перспективе также планируется спорткомплекс в 27 микрорайоне на пять тысяч мест — тоже с применением информационного моделирования. Единственное, сейчас пока определяется по какой программе он будет строиться. В целом же, все новые объекты в городе будут строиться по BIM», — прокомментировал журналисту агентства начальник управления архитектуры и градостроительства Станислав Чеботарев. Кроме центра боевых искусств, сейчас с использованием BIM-технологии в Нижневартовске стоят детский сад в 21 микрорайоне. Объект стал первым в городе, где начали применять этот способ информационного моделирования. «Самое главное в этой технологии — это не просто проектирование интеллектуальной 3D-модели, а возможность работать всем участникам проекта, где бы они не находились, в одном информационном пространстве. Это дает возможность каждому специалисту, задействованному в строительстве, а также последующей эксплуатации получать доступ ко всей необходимой информации. Консолидация данных позволяет минимизировать риск ошибок, и, как следствие, снизить расходы на их устранение», — комментирует журналисту агентства эксперт в строительной отрасли и гендиректор союза «СРО „ОПУС“» Сергей Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске пересмотрят дизайн строящегося центра боевых искусств. Проектировщики изменят элементы, которые украшают часть основного фасада здания.