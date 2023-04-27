Курганские власти запросили допподдержку у МЧС России в тушении пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков выехал на место пожара, который бушует в микрорайоне Утяк. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Пожар на Утяке пошел верховым. Еще раз переговорил с министром МЧС Александром Куренковым и руководителем Рослесхоза Иваном Советниковым. Запросили дополнительно поддержку», — написал Шумков. На опубликованном снимке видно, что глава региона находится на месте пожара на Утяке.

Кроме этого, в микрорайон Зайково выехали помощник начальник управления специальных программ Станислав Носков и ио директора департамента гражданской защиты, природных ресурсов и охраны окружающей среды Олег Поршаков. Проводится превентивная эвакуация жителей», — говорится в сообщении властей. Для жителей Утяка, Зайково и садоводства «Изумрудный» пункт временного размещения развернут на базе лагеря «Звездный». Для эвакуации администрация города предоставила автобусы.

Ранее URA.RU писало, что Шумков запросил экстренную поддержку в тушении пожаров у Куренкова. По словам губернатора, ситуация с пожарами в селах Кетовского округа и городских микрорайонах Зайково и Утяк остается очень сложной.