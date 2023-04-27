Курганский губернатор запросил срочную поддержку у главы МЧС России

Курганские власти попросили помощи у главы МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Курганской области Вадим Шумков запросил экстренную поддержку в тушении пожаров у главы МЧС РФ Александра Куренкова. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Переговорили с министром МЧС, запросили срочную поддержку», — рассказал Шумков. Также в посте он сообщил о ситуациях с пожарами.

Губернатор признает, что ситуация с пожарами в селах Кетовского округа и городских микрорайонах Зайково и Утяк остается очень сложной. В некоторых селах власти вместе с полицией проводят эвакуацию. Шумков попросил не мешать им в работе. «В случае опасности эвакуироваться самим и позаботиться о своих родственниках и детях», — рассказал губернатор.

Ранее URA.RU сообщало, что на место пожара в Кетовский округ выехал прокурор области. В округе введен режим чрезвычайной ситуации.