Путин: РФ будет отправлять газ в третьи страны через Турцию

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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газпром, газпромнефть, нефть
Россия будет поставлять газ через Турцию, заявил Владимир Путин Фото:

Российская Федерация будет отправлять газ через специальный хаб в Турции для других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую».

«Поставки российского газа в третьи страна будут осуществляться при совершении сделок через запускаемый в Турции газовый хаб», — заявил Путин. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24».

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Российская Федерация будет отправлять газ через специальный хаб в Турции для других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую». «Поставки российского газа в третьи страна будут осуществляться при совершении сделок через запускаемый в Турции газовый хаб», — заявил Путин. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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