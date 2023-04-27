Путин: РФ будет отправлять газ в третьи страны через Турцию 27 апреля 2023 в 18:55 Размер текста - 17 + Россия будет поставлять газ через Турцию, заявил Владимир Путин Фото: media.gazprom-neft.ru Российская Федерация будет отправлять газ через специальный хаб в Турции для других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую». «Поставки российского газа в третьи страна будут осуществляться при совершении сделок через запускаемый в Турции газовый хаб», — заявил Путин. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». Российская Федерация будет отправлять газ через специальный хаб в Турции для других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую». «Поставки российского газа в третьи страна будут осуществляться при совершении сделок через запускаемый в Турции газовый хаб», — заявил Путин. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям