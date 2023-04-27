Путин: РФ будет отправлять газ в третьи страны через Турцию

Россия будет поставлять газ через Турцию, заявил Владимир Путин
Российская Федерация будет отправлять газ через специальный хаб в Турции для других стран. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии доставки ядерного топлива на «Аккую».
«Поставки российского газа в третьи страна будут осуществляться при совершении сделок через запускаемый в Турции газовый хаб», — заявил Путин. Трансляция церемонии шла на телеканале «Россия 24».
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