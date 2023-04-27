В Кургане пожар зашел на территорию завода

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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение, огонь
Пожар перешел на «Курганстальмост» Фото:

В Курганской области Пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост». Об этом сообщает глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».

«Огонь зашел на территорию завода „Курганстальмост“. Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», — указано в посте губернатора Курганской области

Ранее URA.RU писало, что под Курганом бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. Жителей эвакуируют.

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В Курганской области Пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост». Об этом сообщает глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)». «Огонь зашел на территорию завода „Курганстальмост“. Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», — указано в посте губернатора Курганской области Ранее URA.RU писало, что под Курганом бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. Жителей эвакуируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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