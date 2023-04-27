В Кургане пожар зашел на территорию завода

Пожар перешел на «Курганстальмост»
В Курганской области Пожар зашел на территорию завода «Курганстальмост». Об этом сообщает глава региона Вадим Шумков в своем telegram-канале «силаVправде (V. Шумков)».
«Огонь зашел на территорию завода „Курганстальмост“. Идет работа по тушению. Дополнительно поднимаем работников нескольких заводов для оказания помощи в тушении пожаров», — указано в посте губернатора Курганской области
Ранее URA.RU писало, что под Курганом бушует масштабный пожар. Несколько населенных пунктов охвачены огнем. Жителей эвакуируют.
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