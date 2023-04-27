Пожар в Курганской области не повлиял на движение поездов

Представители компании пообещали опубликовать измененный график Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Пожар в Курганской области около деревни Логоушка не повлиял на движение поездов. Об этом сообщили представители пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.

«27 апреля 2023 г. движение поездов в Курганской области в период тушения пожаров вблизи деревни Логоушка и на перегоне Курган-Утяк осуществляется по графику. Задержек движения, а также угрозы инфраструктуры железнодорожного транспорта нет», — рассказали представители пресс-службы в telegram-канале организации.

В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители организации добавили, что пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге.

В Курганской области 27 апреля в нескольких местах произошел пожар. Из-за чего жителей пострадавших населенных пунктов эвакуировали.