Пожар в Курганской области не повлиял на движение поездов

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Дети из ДНР. Курган , поезд, жд вокзал
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Пожар в Курганской области около деревни Логоушка не повлиял на движение поездов. Об этом сообщили представители пресс-службы Южно-Уральской железной дороги.

«27 апреля 2023 г. движение поездов в Курганской области в период тушения пожаров вблизи деревни Логоушка и на перегоне Курган-Утяк осуществляется по графику. Задержек движения, а также угрозы инфраструктуры железнодорожного транспорта нет», — рассказали представители пресс-службы в telegram-канале организации.

В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители организации добавили, что пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге.

В Курганской области 27 апреля в нескольких местах произошел пожар. Из-за чего жителей пострадавших населенных пунктов эвакуировали.

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Пожар в Курганской области около деревни Логоушка не повлиял на движение поездов. Об этом сообщили представители пресс-службы Южно-Уральской железной дороги. «27 апреля 2023 г. движение поездов в Курганской области в период тушения пожаров вблизи деревни Логоушка и на перегоне Курган-Утяк осуществляется по графику. Задержек движения, а также угрозы инфраструктуры железнодорожного транспорта нет», — рассказали представители пресс-службы в telegram-канале организации. В ведомстве отметили, что пожарные поезда помогают бороться с огнем. Представители организации добавили, что пожар в деревне Логоушка Кетовского муниципального округа не мог быть вызван искрой от тепловоза. Это связано с тем, что движение поездов там организовано на электротяге. В Курганской области 27 апреля в нескольких местах произошел пожар. Из-за чего жителей пострадавших населенных пунктов эвакуировали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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