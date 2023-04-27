В Кургане ввели режим ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Логовушке. Курган, мчс, дым, пожар, тушение
На тушение пожаров в Кургане направлены все возможные силы и средства Фото:

Из-за пожаров в Кургане введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем telegram-канале сообщила замгубернатора Оксана Куташи.

«Постановлением губернатора Курганской области с 27 апреля на территории Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства», — написала Куташи. Она добавила, что правительство, сотрудники МЧС и власти муниципалитетов принимают максимальные усилия по ликвидации пожаров.

Ранее URA.RU в Кетовском округе из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков из-за сложившейся ситуации запросил экстренную поддержку у главы МЧС Александра Куренкова. URA.RU сообщает о всех важных событиях в онлайн-трансляции.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за пожаров в Кургане введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем telegram-канале сообщила замгубернатора Оксана Куташи. «Постановлением губернатора Курганской области с 27 апреля на территории Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства», — написала Куташи. Она добавила, что правительство, сотрудники МЧС и власти муниципалитетов принимают максимальные усилия по ликвидации пожаров. Ранее URA.RU в Кетовском округе из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков из-за сложившейся ситуации запросил экстренную поддержку у главы МЧС Александра Куренкова. URA.RU сообщает о всех важных событиях в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...