В Кургане ввели режим ЧС

На тушение пожаров в Кургане направлены все возможные силы и средства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за пожаров в Кургане введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом в своем telegram-канале сообщила замгубернатора Оксана Куташи.

«Постановлением губернатора Курганской области с 27 апреля на территории Кургана и Кетовского муниципального округа введен режим ЧС. На тушение пожаров направлены все возможные силы и средства», — написала Куташи. Она добавила, что правительство, сотрудники МЧС и власти муниципалитетов принимают максимальные усилия по ликвидации пожаров.

Ранее URA.RU в Кетовском округе из-за масштабного пожара в деревне Логоушка введен режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Вадим Шумков из-за сложившейся ситуации запросил экстренную поддержку у главы МЧС Александра Куренкова. URA.RU сообщает о всех важных событиях в онлайн-трансляции.