На Западе объяснили, почему ВСУ до сих пор не начали наступление

NZZ: Украина не готова к наступлению из-за нехватки сотни танков
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Центр по подготовке мобилизованных в Луганской области . Луганск, военная техника, армия, военные, солдаты, военные сборы, вооруженные силы, танк, мобилизованные, учебка, мобилизанты, обучение мобилизантов
Украина не смогла получить нужное количество техники Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина задерживает весеннее наступление из-за нехватки тяжелой техники от Запада — Киеву не хватает сотни танков. Об этом сообщает газета швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.

«С тех пор (с момента решения Запада выделить Украине танки — прим. ред.) было поставлено в лучшем случае 200 единиц. И только треть из них — западные машины, такие как Leopard 2. Пройдут месяцы, прежде чем появятся первые американские основные боевые танки Abrams», — сообщает Neue Zürcher Zeitung. Отмечается, что в декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный просил у Запада 300 танков. Помимо боевых машин, ВСУ испытывает дефицит с артиллерийскими боеприпасами.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву не стоит завышать ожидания от контрнаступления ВСУ. Он отметил, что западное общество создало несколько иллюзий на эту тему. Армия России примет все меры для отражения наступления украинских отрядов, заявил Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, его слова приводит RT.

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Украина задерживает весеннее наступление из-за нехватки тяжелой техники от Запада — Киеву не хватает сотни танков. Об этом сообщает газета швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. «С тех пор (с момента решения Запада выделить Украине танки — прим. ред.) было поставлено в лучшем случае 200 единиц. И только треть из них — западные машины, такие как Leopard 2. Пройдут месяцы, прежде чем появятся первые американские основные боевые танки Abrams», — сообщает Neue Zürcher Zeitung. Отмечается, что в декабре 2022 года главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный просил у Запада 300 танков. Помимо боевых машин, ВСУ испытывает дефицит с артиллерийскими боеприпасами. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киеву не стоит завышать ожидания от контрнаступления ВСУ. Он отметил, что западное общество создало несколько иллюзий на эту тему. Армия России примет все меры для отражения наступления украинских отрядов, заявил Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, его слова приводит RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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