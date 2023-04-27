Губернатор Шумков рассказал, как начинались масштабные пожары. Видео

В Курганской области пожары начались одновременно
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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Пожары в Курганской области 27 апреля 2023 год Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заметил, что масштабные пожары начались вдоль одной линии рядом с Курганом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«По факту пожары начались практически одновременно, рядом с городом, при шквалистом ветре, вдоль одной линии сразу с западной и восточной сторон. В районе Утяка и за Керамзитным мгновенно уйдя в лес с переходом в верховой», — написал Шумков.

По словам главы области, огонь также одновременно пошел на населенные пункты Логоушка, Введенское, а затем и на пригороды Утяк, Шепотково, «Изумрудный», Зайково, сам Курган. «Ситуация сохраняется сложная ввиду ветра и большой площади огня. Выполняйте требования об эвакуации либо сразу уезжайте сами», — призвал население Вадим Шумков.

Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области тушат сразу три масштабных пожара. Огнем повреждены десятки домов.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков заметил, что масштабные пожары начались вдоль одной линии рядом с Курганом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «По факту пожары начались практически одновременно, рядом с городом, при шквалистом ветре, вдоль одной линии сразу с западной и восточной сторон. В районе Утяка и за Керамзитным мгновенно уйдя в лес с переходом в верховой», — написал Шумков. По словам главы области, огонь также одновременно пошел на населенные пункты Логоушка, Введенское, а затем и на пригороды Утяк, Шепотково, «Изумрудный», Зайково, сам Курган. «Ситуация сохраняется сложная ввиду ветра и большой площади огня. Выполняйте требования об эвакуации либо сразу уезжайте сами», — призвал население Вадим Шумков. Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области тушат сразу три масштабных пожара. Огнем повреждены десятки домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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