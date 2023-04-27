Губернатор Курганской области Вадим Шумков заметил, что масштабные пожары начались вдоль одной линии рядом с Курганом. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«По факту пожары начались практически одновременно, рядом с городом, при шквалистом ветре, вдоль одной линии сразу с западной и восточной сторон. В районе Утяка и за Керамзитным мгновенно уйдя в лес с переходом в верховой», — написал Шумков.
По словам главы области, огонь также одновременно пошел на населенные пункты Логоушка, Введенское, а затем и на пригороды Утяк, Шепотково, «Изумрудный», Зайково, сам Курган. «Ситуация сохраняется сложная ввиду ветра и большой площади огня. Выполняйте требования об эвакуации либо сразу уезжайте сами», — призвал население Вадим Шумков.
Ранее URA.RU сообщало, что на территории Курганской области тушат сразу три масштабных пожара. Огнем повреждены десятки домов.
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