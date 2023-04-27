СК: блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение

28 апреля 2023 в 00:15 Размер текста - 17 +

СК сообщил об обвинении Блиновской Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Ей (Блиновской — прим. URA. RU) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает СК в своем telegram-канале.

Блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Ей (Блиновской — прим. URA. RU) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает СК в своем telegram-канале.