СК: блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение

СК сообщил об обвинении Блиновской
Блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«Ей (Блиновской — прим. URA. RU) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает СК в
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