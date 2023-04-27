27 апреля 2023

СК: блогеру Елене Блиновской предъявлено обвинение

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Продление меры пресечения по делу Алексея Миронова. Екатеринбург, следственный комитет, форма, шеврон
СК сообщил об обвинении Блиновской Фото:

Блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«Ей (Блиновской — прим. URA. RU) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает СК в своем telegram-канале.

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Блогеру Елене Блиновской было предъявлено обвинение в отмывании денежных средств и в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщили в Следственном комитете России. «Ей (Блиновской — прим. URA. RU) предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198, п. „б“ ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в особо крупном размере, легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления)», — сообщает СК в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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