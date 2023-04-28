«Известия»: изоляция защитит Россию от финансового кризиса

Изоляция российской экономики позволит снизить риски возможного финансового кризиса. Об этом заявила руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.
«Россия искусственно вырвана из выстраиваемых последние десятилетия цепочек поставок в США и ЕС. Если будет кризис, то России он коснется, но не как в 2008 году», — приводят слова Левашенко «Известия».
Первым фактором в пользу экономики России является то, что потоки товаров направлены не только в сторону Европы и США, а идут и в Азию, уточнила эксперт. Санкционные ограничения на ряд сегментов торговли со стороны западных стран действуют уже год, это второе обстоятельство, пояснила Левашенко.
Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что действия Брюсселя и Вашингтона могут привести к всемирному экономическому кризису. Так в Кремле отреагировали на обсуждение стан G7 полного запрета экспорта в Россию.
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