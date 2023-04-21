Песков заявил об угрозе всемирного экономического кризиса

Действия Брюсселя и Вашингтона могут привести к всемирному экономическому кризису. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обсуждение стран G7 полного запрета экспорта в Россию, передает корреспондент URA.RU.
«Думаю, сейчас в Брюсселе и Вашингтоне будут бить и по мировой экономике. Это может привести лишь к нарастанию тенденции и всемирному экономическому кризису», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.
Ранее агентство Kyodo сообщило, что «большая семерка» начала обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Каких-либо подробностей источники издания не сообщали.
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