Песков заявил об угрозе всемирного экономического кризиса

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США и Брюссель ставят мир под угрозу кризиса, считают в Кремле Фото:

Действия Брюсселя и Вашингтона могут привести к всемирному экономическому кризису. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обсуждение стран G7 полного запрета экспорта в Россию, передает корреспондент URA.RU.

«Думаю, сейчас в Брюсселе и Вашингтоне будут бить и по мировой экономике. Это может привести лишь к нарастанию тенденции и всемирному экономическому кризису», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства.

Ранее агентство Kyodo сообщило, что «большая семерка» начала обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Каких-либо подробностей источники издания не сообщали.

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Действия Брюсселя и Вашингтона могут привести к всемирному экономическому кризису. Так представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на обсуждение стран G7 полного запрета экспорта в Россию, передает корреспондент URA.RU. «Думаю, сейчас в Брюсселе и Вашингтоне будут бить и по мировой экономике. Это может привести лишь к нарастанию тенденции и всемирному экономическому кризису», — сказал Песков, отвечая на вопрос агентства. Ранее агентство Kyodo сообщило, что «большая семерка» начала обсуждать возможность полного запрета экспорта в Россию. Каких-либо подробностей источники издания не сообщали.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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