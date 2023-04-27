Подростки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область) присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», в которой украшаются окна домов в честь Дня Победы. Об этом сообщили в соцсети центра.
«К укреплению этой славной традиции присоединились наши очаровательные девчонки из второй группы. Под руководством воспитателя Татьяны Дегтяревой они сделали аппликации и рисунки с символикой этого Великого события», — рассказали на странице «Вконтакте» СРЦ для несовершеннолетних Североуральска.
Аппликации на окнах создают атмосферу праздника, отметили в СРЦ. «В ближайшие дни окна победы появятся и в других группах центра, присоединяйтесь к этой замечательной патриотической акции», — добавили в СРЦ.
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