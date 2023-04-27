Свердловские трудные подростки присоединились к патриотической акции к 9 Мая. Фото

28 апреля 2023 в 07:20 Размер текста - 17 +

«Окна Победы» — это всероссийская патриотическая акция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Подростки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область) присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», в которой украшаются окна домов в честь Дня Победы. Об этом сообщили в соцсети центра. «К укреплению этой славной традиции присоединились наши очаровательные девчонки из второй группы. Под руководством воспитателя Татьяны Дегтяревой они сделали аппликации и рисунки с символикой этого Великого события», — рассказали на странице «Вконтакте» СРЦ для несовершеннолетних Североуральска. Аппликации на окнах создают атмосферу праздника, отметили в СРЦ. «В ближайшие дни окна победы появятся и в других группах центра, присоединяйтесь к этой замечательной патриотической акции», — добавили в СРЦ. Оформление окна в рамках всероссийской акции «Окна Победы» Фото: страница «Вконтакте» СРЦ для несовершеннолетних города Североуральска

Подростки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область) присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», в которой украшаются окна домов в честь Дня Победы. Об этом сообщили в соцсети центра. «К укреплению этой славной традиции присоединились наши очаровательные девчонки из второй группы. Под руководством воспитателя Татьяны Дегтяревой они сделали аппликации и рисунки с символикой этого Великого события», — рассказали на странице «Вконтакте» СРЦ для несовершеннолетних Североуральска. Аппликации на окнах создают атмосферу праздника, отметили в СРЦ. «В ближайшие дни окна победы появятся и в других группах центра, присоединяйтесь к этой замечательной патриотической акции», — добавили в СРЦ.