27 апреля 2023

Свердловские трудные подростки присоединились к патриотической акции к 9 Мая. Фото

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Деревня Чебаки. Макушинский район. Курган, флаг, флаг россии, патриотизм, окно
«Окна Победы» — это всероссийская патриотическая акция Фото:

Подростки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область) присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», в которой украшаются окна домов в честь Дня Победы. Об этом сообщили в соцсети центра.

«К укреплению этой славной традиции присоединились наши очаровательные девчонки из второй группы. Под руководством воспитателя Татьяны Дегтяревой они сделали аппликации и рисунки с символикой этого Великого события», — рассказали на странице «Вконтакте» СРЦ для несовершеннолетних Североуральска.

Аппликации на окнах создают атмосферу праздника, отметили в СРЦ. «В ближайшие дни окна победы появятся и в других группах центра, присоединяйтесь к этой замечательной патриотической акции», — добавили в СРЦ.

Оформление окна в рамках всероссийской акции «Окна Победы»
Оформление окна в рамках всероссийской акции «Окна Победы»
Фото:

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Подростки социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Североуральска (Свердловская область) присоединились к всероссийской акции «Окна Победы», в которой украшаются окна домов в честь Дня Победы. Об этом сообщили в соцсети центра. «К укреплению этой славной традиции присоединились наши очаровательные девчонки из второй группы. Под руководством воспитателя Татьяны Дегтяревой они сделали аппликации и рисунки с символикой этого Великого события», — рассказали на странице «Вконтакте» СРЦ для несовершеннолетних Североуральска. Аппликации на окнах создают атмосферу праздника, отметили в СРЦ. «В ближайшие дни окна победы появятся и в других группах центра, присоединяйтесь к этой замечательной патриотической акции», — добавили в СРЦ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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