Жителей ЯНАО на выходных ожидает штормовой ветер и метель

Температура воздуха в конце апреля упадет до -13 Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

В конце апреля жителей ЯНАО ожидает метель, штормовой ветер и минусовая температура. Как передают синоптики Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха опустится до -13.

«В субботу, 29 апреля, ночью температура воздуха опустится до -12, днем — 3…+ 2, а местами до +7. Ожидается небольшая облачность с небольшими осадками и метелью. Ветер северный, северо-западный. Местами порывы ветра будут от 15 до 20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В последний день апреля, 30 мая, также будет переменная облачность, метель и небольшие осадки. Ночью температура воздуха упадет до -13, днем от -2 до +3. Порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Ранее синоптики объявили 28 апреля штормовое предупреждение. По информации специалистов, на Ямале резко упадет температура воздуха до -13, пойдет мокрый снег и метель в отдельных районах.