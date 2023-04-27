27 апреля 2023
26 апреля 2023

В ЯНАО мэрия заплатит ребенку за укус бродячей собаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация заплатит деньги за укус собаки Фото:

Мэрия Тазовского района ЯНАО заплатит родителям несовершеннолетней девочке за укус бездомной собаки. По данным окружной прокуратуры, компенсация составит 20 тысяч рублей.

«Установлено, что в январе 2023 г. в с. Антипаюта безнадзорное животное укусило за бедро и голень тринадцатилетнюю девочку. Прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причиненного ребенку морального вреда», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенка покусали собаки. Из-за полученных травм девочку госпитализировали: она проходила курс уколов и вакцинацию. За это родителем выплатили 100 тысяч рублей.

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Мэрия Тазовского района ЯНАО заплатит родителям несовершеннолетней девочке за укус бездомной собаки. По данным окружной прокуратуры, компенсация составит 20 тысяч рублей. «Установлено, что в январе 2023 г. в с. Антипаюта безнадзорное животное укусило за бедро и голень тринадцатилетнюю девочку. Прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причиненного ребенку морального вреда», — уточнили в ведомстве. Ранее сообщалось, что ребенка покусали собаки. Из-за полученных травм девочку госпитализировали: она проходила курс уколов и вакцинацию. За это родителем выплатили 100 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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