В ЯНАО мэрия заплатит ребенку за укус бродячей собаки

Администрация заплатит деньги за укус собаки Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Мэрия Тазовского района ЯНАО заплатит родителям несовершеннолетней девочке за укус бездомной собаки. По данным окружной прокуратуры, компенсация составит 20 тысяч рублей.

«Установлено, что в январе 2023 г. в с. Антипаюта безнадзорное животное укусило за бедро и голень тринадцатилетнюю девочку. Прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причиненного ребенку морального вреда», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ребенка покусали собаки. Из-за полученных травм девочку госпитализировали: она проходила курс уколов и вакцинацию. За это родителем выплатили 100 тысяч рублей.