В Челябинской области продолжается бум на открытие глэмпингов

Глэмпинги способны помочь действующим турбазам увеличить номерной фонд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области специалисты наблюдают бум на создание глэмпингов. Директор компании «Абсолют сфера» Валерий Новокрещенов указал URA.RU на низкий порог входа с данным форматом турбизнеса. Глава представительства Федерации рестораторов и отельеров в Челябинске Юрий Звонков отметил, что в ряде случаев затраты могут оказаться выше.

«Бум на глэмпинги в регионе продолжается с 2022 года. В регионе и стране мест отдыха становится больше. Это обусловлено ростом интереса ко внутреннему туризму. Он возник во время пандемии и продолжается до сих пор», — отметил URA.RU Новокрещенов.

Глэмпинг представляет собой место для отдыха, оборудованное комфортными быстро возводимыми домиками. Благоприятные условия для начала турбизнеса с глэмпингами, по словам собеседника URA.RU, связаны с широким спросом и недостатком инфраструктуры. Формат глэмпингов способен быстро удовлетворить потребности. Производитель конструкций для глэмпинга отметил, что геокупол можно установить за два месяца. Кроме низкой цены, бизнесмен будет освобожден от согласования документов на подключение объекта к сетям коммуникаций. Также не придется получать разрешение на строительство.

Звонков привел свои доводы. Отельер обратил внимание на то, что строительство привлекательного для туристов глэмпинг-парка на 10 юнитов с подведенными коммуникациями обойдется в сумму от 10 млн рублей. Дополнительные затраты придутся на создание дорожек, общественных зон, точек питания и дополнительных услуг. В то же время эксперт назвал глэмпинги хорошим решением для действующих турбаз.

«Глэмпинги — это отличный вариант для существующих баз отдыха, которым в силу высокой загрузки требуется быстрое расширение номерного фонда. Здесь затраты предприятия те же, а выручка больше. В нашей области есть успешные кейсы», — рассказал Звонков.

В «Абсолют сфере» сообщили о нескольких успешных начинаниях в регионе. В поселке «Каникулы» на Увильдах клиент компании установил геокупол-кафе и рядом с ним домики под сдачу в аренду и продажу. На турбазе «Мысли» на берегу Тургояка построили разноформатные юниты: сафари-тенты со стоимостью аренды 4-5 тысяч в сутки и геокупол за 6-7 тысяч. Также объекты открылись в Каштакском бору под Челябинском, в Саткинском районе и других регионах РФ.