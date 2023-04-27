27 апреля 2023

На пермском кладбище незаконно похоронили человека. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Червишевское кладбище. Тюмень, венки, могилы, кресты, кладбище
Новое захоронение появилось на закрытом кладбище в Пермском крае Фото:

На закрытом кладбище в Губахинском округе (Пермский край) незаконно похоронили женщину. Об этом местные жители, пришедшие проведать своих усопших родственников, сообщили в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте».

«При посещении могилы родственника обнаружили, что рядом с нашей могилкой, сломав ограду, была захоронена женщина 1965 года рождения. Расстояние между могилами стало менее 10 см. Как можно было между двух могил воткнуть третью? Разве кладбище в районе поселка не считается закрытым для захоронения», — возмущается в соцсетях местная жительница.

В пресс-службе администрации Губахинского городского округа URA.RU сообщили, что кладбище в поселке Углеуральский действительно является закрытым для новых захоронений, на нем разрешено только подзахоронение в уже существующие могилы. «По данному факту будет проведена проверка, где будет выявлено, нарушены ли нормы захоронения и оборудования могилы. Также по итогам проверки будет приниматься решение о применении мер ответственности», — сообщили в администрации округа. Помимо этого, родственникам, у которых сломали оградку могилы порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.

В проходе между старых могил появилось новое захоронение
В проходе между старых могил появилось новое захоронение

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На закрытом кладбище в Губахинском округе (Пермский край) незаконно похоронили женщину. Об этом местные жители, пришедшие проведать своих усопших родственников, сообщили в сообществе «Информ Губаха» в соцсети «ВКонтакте». «При посещении могилы родственника обнаружили, что рядом с нашей могилкой, сломав ограду, была захоронена женщина 1965 года рождения. Расстояние между могилами стало менее 10 см. Как можно было между двух могил воткнуть третью? Разве кладбище в районе поселка не считается закрытым для захоронения», — возмущается в соцсетях местная жительница. В пресс-службе администрации Губахинского городского округа URA.RU сообщили, что кладбище в поселке Углеуральский действительно является закрытым для новых захоронений, на нем разрешено только подзахоронение в уже существующие могилы. «По данному факту будет проведена проверка, где будет выявлено, нарушены ли нормы захоронения и оборудования могилы. Также по итогам проверки будет приниматься решение о применении мер ответственности», — сообщили в администрации округа. Помимо этого, родственникам, у которых сломали оградку могилы порекомендовали обратиться с заявлением в полицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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