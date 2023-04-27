27 апреля 2023

Махонин подтвердил проведение Парада Победы в Перми

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Армия, разное, архив. Пермь, вдв, десантники, военный парад, армия россии
Парад состоится на Октябрьской площади (архивное фото) Фото:

Парад Победы 9 мая в Перми состоится в привычном формате с прохождением войск и техники по центру города. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Несмотря на все сложности мы должны провести Парад в обычном формате. Он состоится с прохождением войск и техники на Октябрьской площади», — сказал глава Прикамья на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что 9 мая отменяется традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Что касается Парада, то как говорил глава Перми Алексей Демкин, власти планируют задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники.

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Парад Победы 9 мая в Перми состоится в привычном формате с прохождением войск и техники по центру города. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Несмотря на все сложности мы должны провести Парад в обычном формате. Он состоится с прохождением войск и техники на Октябрьской площади», — сказал глава Прикамья на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что 9 мая отменяется традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Что касается Парада, то как говорил глава Перми Алексей Демкин, власти планируют задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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