Махонин подтвердил проведение Парада Победы в Перми

Парад состоится на Октябрьской площади (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Парад Победы 9 мая в Перми состоится в привычном формате с прохождением войск и техники по центру города. Об этом заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Несмотря на все сложности мы должны провести Парад в обычном формате. Он состоится с прохождением войск и техники на Октябрьской площади», — сказал глава Прикамья на заседании оргкомитета «Победа». Трансляция ведется в соцсети «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что 9 мая отменяется традиционное шествие «Бессмертного полка». Акция пройдет в онлайн-формате. Что касается Парада, то как говорил глава Перми Алексей Демкин, власти планируют задействовать более 20 коробок военнослужащих и более 20 единиц военной техники.