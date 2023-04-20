Власти Пермского края раскрыли формат проведения акции «Бессмертный полк»

В Пермском крае акция «Бессмертный полк» пройдет в режиме онлайн

Акцию «Бессмертный полк» решено провести в онлайн-формате Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Акция «Бессмертный полк» в Пермском крае пройдет 9 мая в онлайн-формате. Проведение акции в таком формате продиктовано ранее принятым решением центрального штаба общественного движения «Бессмертный полк России». Об этом говорится на сайте губернатора и правительства края.

«Центр военно-патриотического воспитания молодежи „Авангард“ предлагает жителям Пермского края принять участие в целом ряде мероприятий, увековечивающих память о героях Великой Отечественной войны: „Бессмертный полк“ онлайн. В продолжение акции прошлых лет все желающие могут загрузить фото своих героев на сайт polkrf.ru. Если фото уже были загружены, то повторно можно этого не делать. 9 мая фото будут показаны на сайте polkrf.ru», — сообщает пресс-служба главы региона.

Также жители Прикамья смогут принять участие в акции «Бессмертный автополк». Для этого необходимо разместить портрет своего героя на окнах автомобиля. По уже сложившейся традиции пройдет акция «Окна Победы»: пермякам жителям предлагается украсить окна своих домов рисунками, трафаретами, символикой Дня Победы. Еще одна акция — «Георгиевская лента»: в общественных местах волонтеры будут раздаваться жителям края георгиевские ленточки. 9 мая состоится возложение цветов к мемориалам, местам захоронений, Вечному огню.

Ранее стало известно о том, что шествие «Бессмертного полка» в этом году решено не проводить. Кроме того, в Госдуме призвали отменить парады 9 мая в тех регионах России, где возможны угрозы со стороны ВСУ.