27 апреля 2023

Пострадавшим от курганского пожара выплатят до 300 000 рублей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
Курганская прокуратура проверит выплаты пострадавшим от пожаров Фото:
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Сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Размер выплат URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение <…> проконтролировать выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации <…> предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере от 10 тысяч <…> до 300 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. С этой целью в пункты временного проживания выехал зампрокурора Виталий Бондарев.

Как сообщили в прокуратуре, разовая материальная помощь тем, кому пришлось уехать из зоны пожаров, составляет 10 тысяч рублей. 30 тысяч заплатят тем, кто частично потерял имущество. Если у погорельца огонь полностью уничтожил имущество, он получит 50 тысяч. Дополнительные выплаты получат владельцы сгоревших дач и домов.

Прокуратура ведет прием граждан, которые пострадали в результате пожара. «На контроле надзорного ведомства находятся вопросы размещения пострадавших и фактическое оказание им помощи», — уточнили в прокуратуре.

Ранее URA.RU сообщало, что в пункты временного размещения к пострадавшим приехал губернатор. Вадим Шумков пообщался с размещенными курганцами, а также теми, кто оформляет документы на оказание помощи.

пожары Курган
Курганские прокуроры разъясняют пострадавшим от пожаров вопросы денежных выплат
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Сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Размер выплат URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение <…> проконтролировать выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации <…> предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере от 10 тысяч <…> до 300 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. С этой целью в пункты временного проживания выехал зампрокурора Виталий Бондарев. Как сообщили в прокуратуре, разовая материальная помощь тем, кому пришлось уехать из зоны пожаров, составляет 10 тысяч рублей. 30 тысяч заплатят тем, кто частично потерял имущество. Если у погорельца огонь полностью уничтожил имущество, он получит 50 тысяч. Дополнительные выплаты получат владельцы сгоревших дач и домов. Прокуратура ведет прием граждан, которые пострадали в результате пожара. «На контроле надзорного ведомства находятся вопросы размещения пострадавших и фактическое оказание им помощи», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в пункты временного размещения к пострадавшим приехал губернатор. Вадим Шумков пообщался с размещенными курганцами, а также теми, кто оформляет документы на оказание помощи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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