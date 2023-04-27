Пострадавшим от курганского пожара выплатят до 300 000 рублей. Фото

28 апреля 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Курганская прокуратура проверит выплаты пострадавшим от пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Размер выплат URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение <…> проконтролировать выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации <…> предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере от 10 тысяч <…> до 300 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. С этой целью в пункты временного проживания выехал зампрокурора Виталий Бондарев. Как сообщили в прокуратуре, разовая материальная помощь тем, кому пришлось уехать из зоны пожаров, составляет 10 тысяч рублей. 30 тысяч заплатят тем, кто частично потерял имущество. Если у погорельца огонь полностью уничтожил имущество, он получит 50 тысяч. Дополнительные выплаты получат владельцы сгоревших дач и домов. Прокуратура ведет прием граждан, которые пострадали в результате пожара. «На контроле надзорного ведомства находятся вопросы размещения пострадавших и фактическое оказание им помощи», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в пункты временного размещения к пострадавшим приехал губернатор. Вадим Шумков пообщался с размещенными курганцами, а также теми, кто оформляет документы на оказание помощи. Курганские прокуроры разъясняют пострадавшим от пожаров вопросы денежных выплат фото: пресс-служба прокуратуры Курганской области Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Размер выплат URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение <…> проконтролировать выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации <…> предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере от 10 тысяч <…> до 300 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. С этой целью в пункты временного проживания выехал зампрокурора Виталий Бондарев. Как сообщили в прокуратуре, разовая материальная помощь тем, кому пришлось уехать из зоны пожаров, составляет 10 тысяч рублей. 30 тысяч заплатят тем, кто частично потерял имущество. Если у погорельца огонь полностью уничтожил имущество, он получит 50 тысяч. Дополнительные выплаты получат владельцы сгоревших дач и домов. Прокуратура ведет прием граждан, которые пострадали в результате пожара. «На контроле надзорного ведомства находятся вопросы размещения пострадавших и фактическое оказание им помощи», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в пункты временного размещения к пострадавшим приехал губернатор. Вадим Шумков пообщался с размещенными курганцами, а также теми, кто оформляет документы на оказание помощи.