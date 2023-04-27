Сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Размер выплат URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
«Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение <…> проконтролировать выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации <…> предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере от 10 тысяч <…> до 300 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. С этой целью в пункты временного проживания выехал зампрокурора Виталий Бондарев.
Как сообщили в прокуратуре, разовая материальная помощь тем, кому пришлось уехать из зоны пожаров, составляет 10 тысяч рублей. 30 тысяч заплатят тем, кто частично потерял имущество. Если у погорельца огонь полностью уничтожил имущество, он получит 50 тысяч. Дополнительные выплаты получат владельцы сгоревших дач и домов.
Прокуратура ведет прием граждан, которые пострадали в результате пожара. «На контроле надзорного ведомства находятся вопросы размещения пострадавших и фактическое оказание им помощи», — уточнили в прокуратуре.
Ранее URA.RU сообщало, что в пункты временного размещения к пострадавшим приехал губернатор. Вадим Шумков пообщался с размещенными курганцами, а также теми, кто оформляет документы на оказание помощи.
Курганские прокуроры разъясняют пострадавшим от пожаров вопросы денежных выплат
Сотрудники курганской прокуратуры организовали проверку единовременных выплат курганцам, которые пострадали от пожаров. Размер выплат URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Прокурор Курганской области Андрей Назаров дал поручение <…> проконтролировать выплату материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации <…> предусмотрены региональные выплаты в виде единовременной материальной помощи в размере от 10 тысяч <…> до 300 тысяч рублей», — рассказали в прокуратуре. С этой целью в пункты временного проживания выехал зампрокурора Виталий Бондарев. Как сообщили в прокуратуре, разовая материальная помощь тем, кому пришлось уехать из зоны пожаров, составляет 10 тысяч рублей. 30 тысяч заплатят тем, кто частично потерял имущество. Если у погорельца огонь полностью уничтожил имущество, он получит 50 тысяч. Дополнительные выплаты получат владельцы сгоревших дач и домов. Прокуратура ведет прием граждан, которые пострадали в результате пожара. «На контроле надзорного ведомства находятся вопросы размещения пострадавших и фактическое оказание им помощи», — уточнили в прокуратуре. Ранее URA.RU сообщало, что в пункты временного размещения к пострадавшим приехал губернатор. Вадим Шумков пообщался с размещенными курганцами, а также теми, кто оформляет документы на оказание помощи.