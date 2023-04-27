27 апреля 2023

В екатеринбургской «Комсомольской правде» сменилось руководство

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Пресс- конференция в департаменте образования. Курган , пустое кресло, пустой кабинет
Новое место работы Алексея Двизова неизвестно Фото:

В екатеринбургском отделении «Комсомольской правды» покидает пост директора издания Алексей Двизов. Об этом сообщают местные СМИ.

«Последний рабочий день — 11 мая 2023 года», — цитирует слова медиаменеджера «ЕАН». Новое место работы Алексей Двизов не раскрывает, имя своего сменщика также не назвал.

Алексей Двизов занял должность директора в издании 21 января 2020 года. С 2013 года медиаменеджер возглавлял «Тюменский издательский дом».

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В екатеринбургском отделении «Комсомольской правды» покидает пост директора издания Алексей Двизов. Об этом сообщают местные СМИ. «Последний рабочий день — 11 мая 2023 года», — цитирует слова медиаменеджера «ЕАН». Новое место работы Алексей Двизов не раскрывает, имя своего сменщика также не назвал. Алексей Двизов занял должность директора в издании 21 января 2020 года. С 2013 года медиаменеджер возглавлял «Тюменский издательский дом».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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