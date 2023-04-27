В екатеринбургской «Комсомольской правде» сменилось руководство

Новое место работы Алексея Двизова неизвестно
В екатеринбургском отделении «Комсомольской правды» покидает пост директора издания Алексей Двизов. Об этом сообщают местные СМИ.
«Последний рабочий день — 11 мая 2023 года», — цитирует слова медиаменеджера «ЕАН». Новое место работы Алексей Двизов не раскрывает, имя своего сменщика также не назвал.
Алексей Двизов занял должность директора в издании 21 января 2020 года. С 2013 года медиаменеджер возглавлял «Тюменский издательский дом».
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