На курганской трассе перевернулся автобус с детьми

28 апреля 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Автобус перевернулся на трассе Курган — Целинное Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На трассе Курган — Целинное перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие, в том числе, к сожалению, дети», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Как сообщает глава региона, пострадавших детей доставили в больницу Красного креста. Взрослых, которые также ехали на автобусе, доставили в Больницу скорой медицинской помощи. «Отправил туда руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению», — добавил курганский губернатор. Обновлено в 13:00 Как сообщается в telegram-канале «Курганская область официально», после ДТП в помощи нуждалось 11 человек (два ребенка и 9 взрослых). «В настоящий момент госпитализированы семь человек, из которых — шесть в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии», — указано в посте канала. Отмечается, что двое пострадавших проходят обследование в травмпункте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане автобус слетел в кювет. После ДТП курганцы держали автобус руками, чтобы другие спаслись.

В Курганской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «На трассе Курган — Целинное перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие, в том числе, к сожалению, дети», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)». Как сообщает глава региона, пострадавших детей доставили в больницу Красного креста. Взрослых, которые также ехали на автобусе, доставили в Больницу скорой медицинской помощи. «Отправил туда руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению», — добавил курганский губернатор. Обновлено в 13:00 Как сообщается в telegram-канале «Курганская область официально», после ДТП в помощи нуждалось 11 человек (два ребенка и 9 взрослых). «В настоящий момент госпитализированы семь человек, из которых — шесть в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии», — указано в посте канала. Отмечается, что двое пострадавших проходят обследование в травмпункте. Ранее URA.RU писало, что в Кургане автобус слетел в кювет. После ДТП курганцы держали автобус руками, чтобы другие спаслись.