На курганской трассе перевернулся автобус с детьми

В Курганской области на трассе перевернулся рейсовый автобус. Среди пострадавших есть дети. Об этом сообщает губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«На трассе Курган — Целинное перевернулся рейсовый автобус. Есть пострадавшие, в том числе, к сожалению, дети», — указано в посте канала «силаVправде (V. Шумков)».
Как сообщает глава региона, пострадавших детей доставили в больницу Красного креста. Взрослых, которые также ехали на автобусе, доставили в Больницу скорой медицинской помощи. «Отправил туда руководство департамента здравоохранения, чтобы обеспечить полный перечень необходимых мер по лечению», — добавил курганский губернатор.
Обновлено в 13:00
Как сообщается в telegram-канале «Курганская область официально», после ДТП в помощи нуждалось 11 человек (два ребенка и 9 взрослых). «В настоящий момент госпитализированы семь человек, из которых — шесть в состоянии средней степени тяжести, один — в тяжелом состоянии», — указано в посте канала. Отмечается, что двое пострадавших проходят обследование в травмпункте.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане автобус слетел в кювет. После ДТП курганцы держали автобус руками, чтобы другие спаслись.
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