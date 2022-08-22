22 августа 2022

После ДТП курганцы держали автобус руками, чтобы другие спаслись. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Некрасовский мост. Курган, автобус
ДТП с автобусом произошло 23 августа (архивное фото) Фото:

В Кургане 23 августа автобус съехал в кювет. Его пассажиры держали автобус, пока другие выбирались из транспортного средства. Об этом жители Кургана написали в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Сегодня на трассе Курган — Новолушниково автобус номер 267, только отъехав от остановки Галкино-2, съехал в кювет. Чудом не перевернулся. Хорошо, что в автобусе были мужчины, которые незамедлительно выскочили и держали его руками, не дав автобусу упасть на бок. В это время остальные пассажиры аккуратно выбрались из автобуса. Отделались легким испугом, могло бы все быть намного печальнее», — написала в группе пользовательница Екатерина Тимофеева.

Другая пользовательница также сообщила в группе об этой ситуации, но уже анонимно. По ее словам, ДТП произошло из-за невнимательности водителя. Она рассказала, что этот водитель быстро ездит и при этом пользуется телефоном. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых источниках контакты предпринимателя Александра Пономарева, отвечающего за этот маршрут. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU пообещали позже прокомментировать ситуацию.

В июне в Кургане перевернулся автобус с пассажирами. Тогда авария произошла из-за того, что водитель не заметил автомобиль.

По словам пассажирки, автобус съехал в кювет недалеко от остановки
Фото:

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В Кургане 23 августа автобус съехал в кювет. Его пассажиры держали автобус, пока другие выбирались из транспортного средства. Об этом жители Кургана написали в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Сегодня на трассе Курган — Новолушниково автобус номер 267, только отъехав от остановки Галкино-2, съехал в кювет. Чудом не перевернулся. Хорошо, что в автобусе были мужчины, которые незамедлительно выскочили и держали его руками, не дав автобусу упасть на бок. В это время остальные пассажиры аккуратно выбрались из автобуса. Отделались легким испугом, могло бы все быть намного печальнее», — написала в группе пользовательница Екатерина Тимофеева. Другая пользовательница также сообщила в группе об этой ситуации, но уже анонимно. По ее словам, ДТП произошло из-за невнимательности водителя. Она рассказала, что этот водитель быстро ездит и при этом пользуется телефоном. На момент написания новости, URA.RU не удалось найти в открытых источниках контакты предпринимателя Александра Пономарева, отвечающего за этот маршрут. В отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану URA.RU пообещали позже прокомментировать ситуацию. В июне в Кургане перевернулся автобус с пассажирами. Тогда авария произошла из-за того, что водитель не заметил автомобиль.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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