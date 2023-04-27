Тюменский подросток получил удар трубой по голове из-за ссоры с любовником матери

28 апреля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Несовершеннолетний пошел разбираться с любовником матери Фото: Игорь Пантин © URA.RU Подросток из Тюменской области получил травму головы после того, как злоумышленник кинул в него металлическую трубу. Об этом в своем telegram-канале сообщил следственный комитет по Тюменской области. «По версии следствия, около 23 часов 25 апреля 2023 года в ходе словесной перепалки житель Вагайского района 1987 года рождения бросил металлическую трубу в сторону несовершеннолетнего, которая попала последнему в область головы, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С травмами несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Ранее в telegram-канале Shot появилась информация о том, что подросток узнал о том, что его мать изменяет отцу. Несовершеннолетний пошел разбираться с обидчиком и в результате конфликта отправился в больницу.

Подросток из Тюменской области получил травму головы после того, как злоумышленник кинул в него металлическую трубу. Об этом в своем telegram-канале сообщил следственный комитет по Тюменской области. «По версии следствия, около 23 часов 25 апреля 2023 года в ходе словесной перепалки житель Вагайского района 1987 года рождения бросил металлическую трубу в сторону несовершеннолетнего, которая попала последнему в область головы, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С травмами несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Ранее в telegram-канале Shot появилась информация о том, что подросток узнал о том, что его мать изменяет отцу. Несовершеннолетний пошел разбираться с обидчиком и в результате конфликта отправился в больницу.