27 апреля 2023

Тюменский подросток получил удар трубой по голове из-за ссоры с любовником матери

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Повседневная жизнь, весна. Москва, школьник, подросток, рюкзак, велосипед, bmx
Несовершеннолетний пошел разбираться с любовником матери Фото:

Подросток из Тюменской области получил травму головы после того, как злоумышленник кинул в него металлическую трубу. Об этом в своем telegram-канале сообщил следственный комитет по Тюменской области.

«По версии следствия, около 23 часов 25 апреля 2023 года в ходе словесной перепалки житель Вагайского района 1987 года рождения бросил металлическую трубу в сторону несовершеннолетнего, которая попала последнему в область головы, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С травмами несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее в telegram-канале Shot появилась информация о том, что подросток узнал о том, что его мать изменяет отцу. Несовершеннолетний пошел разбираться с обидчиком и в результате конфликта отправился в больницу.

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Подросток из Тюменской области получил травму головы после того, как злоумышленник кинул в него металлическую трубу. Об этом в своем telegram-канале сообщил следственный комитет по Тюменской области. «По версии следствия, около 23 часов 25 апреля 2023 года в ходе словесной перепалки житель Вагайского района 1987 года рождения бросил металлическую трубу в сторону несовершеннолетнего, которая попала последнему в область головы, причинив телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью. С травмами несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении. Ранее в telegram-канале Shot появилась информация о том, что подросток узнал о том, что его мать изменяет отцу. Несовершеннолетний пошел разбираться с обидчиком и в результате конфликта отправился в больницу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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