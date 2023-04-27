Курганских чиновников с 1 мая не будут пускать на работу без георгиевских лент. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям и муниципальной политике.
По словам собеседников агентства, негласный приказ сотрудникам различных ведомств и местных администраций пришел от правительства. «Сотрудников курганских департаментов и местных администраций уведомили, что ношение георгиевских лент обязательно. Иначе на работу пропускать не будут», — отметил инсайдер. Другой источник добавил, что в предыдущие годы подобных указаний не было.
В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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