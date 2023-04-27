27 апреля 2023

Курганских чиновников не будут пускать на работу без георгиевских лент. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Курган, георгиевская лента, гвоздики, день победы
В Курганской области с мая вводят новые правила для чиновников (архивное фото) Фото:

Курганских чиновников с 1 мая не будут пускать на работу без георгиевских лент. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям и муниципальной политике.

По словам собеседников агентства, негласный приказ сотрудникам различных ведомств и местных администраций пришел от правительства. «Сотрудников курганских департаментов и местных администраций уведомили, что ношение георгиевских лент обязательно. Иначе на работу пропускать не будут», — отметил инсайдер. Другой источник добавил, что в предыдущие годы подобных указаний не было.

В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

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Курганских чиновников с 1 мая не будут пускать на работу без георгиевских лент. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к региональным властям и муниципальной политике. По словам собеседников агентства, негласный приказ сотрудникам различных ведомств и местных администраций пришел от правительства. «Сотрудников курганских департаментов и местных администраций уведомили, что ношение георгиевских лент обязательно. Иначе на работу пропускать не будут», — отметил инсайдер. Другой источник добавил, что в предыдущие годы подобных указаний не было. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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