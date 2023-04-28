В Мурманске отменили авиапарад в честь Дня Победы

В Мурманске отменили авиапарад в честь 9 мая, сообщает Северный флот
Авиапарад в Мурманске, приуроченный ко Дню Победы, в этом году не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
«В 2023 году Министерство обороны России и Северный флот не анонсировали программу авиапарада в честь Дня Победы», — сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. В Мурманске 9 мая этого года пройдет праздничный военный парад, в связи с чем перекроют улицы города.
Авиапарад впервые проходил в Мурманске в 2020 году. На следующий год он также состоялся, но в 2022 году был отменен из-за неподходящих метеоусловий.
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