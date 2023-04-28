В Мурманске отменили авиапарад в честь Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Репетиция Авиапарада. Екатеринбург, авиапарад, самолет, авиациия
В Мурманске отменили авиапарад в честь 9 мая, сообщает Северный флот Фото:

Авиапарад в Мурманске, приуроченный ко Дню Победы, в этом году не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

«В 2023 году Министерство обороны России и Северный флот не анонсировали программу авиапарада в честь Дня Победы», — сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. В Мурманске 9 мая этого года пройдет праздничный военный парад, в связи с чем перекроют улицы города.

Авиапарад впервые проходил в Мурманске в 2020 году. На следующий год он также состоялся, но в 2022 году был отменен из-за неподходящих метеоусловий.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиапарад в Мурманске, приуроченный ко Дню Победы, в этом году не состоится. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота. «В 2023 году Министерство обороны России и Северный флот не анонсировали программу авиапарада в честь Дня Победы», — сообщает ТАСС, ссылаясь на свой источник. В Мурманске 9 мая этого года пройдет праздничный военный парад, в связи с чем перекроют улицы города. Авиапарад впервые проходил в Мурманске в 2020 году. На следующий год он также состоялся, но в 2022 году был отменен из-за неподходящих метеоусловий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...