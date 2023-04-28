Зюганов: КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад Победы на Красной площади в Москве. Москва, зюганов геннадий
КПРФ собирается выставить своего кандидата на выборы главы государства в 2024 году, заявил Геннадий Зюганов Фото:

КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.

«КПРФ планирует выдвигать своего кандидата на выборы президента», — передает слова Зюганова РИА Новости. Выборы главы государства состоятся в 2024 году.

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента России могут символизировать смену эпох. Запад, по ее мнению, сделает все, чтобы помешать процессу выборов в 2024 году в России.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. «КПРФ планирует выдвигать своего кандидата на выборы президента», — передает слова Зюганова РИА Новости. Выборы главы государства состоятся в 2024 году. Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента России могут символизировать смену эпох. Запад, по ее мнению, сделает все, чтобы помешать процессу выборов в 2024 году в России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...