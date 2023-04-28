Зюганов: КПРФ выдвинет кандидата на президентские выборы 2024

КПРФ собирается выставить своего кандидата на выборы главы государства в 2024 году, заявил Геннадий Зюганов
КПРФ выдвинет своего кандидата на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщил лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
«КПРФ планирует выдвигать своего кандидата на выборы президента», — передает слова Зюганова РИА Новости. Выборы главы государства состоятся в 2024 году.
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что предстоящие выборы президента России могут символизировать смену эпох. Запад, по ее мнению, сделает все, чтобы помешать процессу выборов в 2024 году в России.
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