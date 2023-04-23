Председатель ЦИК Памфилова: Запад намерен сорвать выборы президента России 2024

Страны Запада заинтересованы в том, чтобы сорвать президентские выборы в России, запланированные на 2024 год. Они уже начали работу над подготовкой к осуществлению своих планов. Такое мнение выразила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
«Грядущие выборы президента в марте 2024 года — это не просто очередные выборы. Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох. <…> Мы понимаем, что главное, и мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами», — заявила Памфилова на встрече со студентами Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске, слова передает ТАСС.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил такую же точку зрения относительно роли Запада в грядущей президентской гонке. Он сообщил, что «не вызывает сомнений» желание западных стран вмешаться и повлиять на выборы в России. Медведев подчеркнул, что они всегда пытались это сделать.
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