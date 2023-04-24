Половина россиян не смогла назвать политика в качестве преемника президента Путина

Почти половина россиян не смогли предложить вариантов преемника президента Владимира Путина, если глава государства не будет участвовать в выборах в марте 2024 года. Об этом сообщает Ассоциация Исследователей России, ссылаясь на полученные данные в ходе инициативного проекта «Омнибус-Социолайф».
«11,5% респондентов отметили, что все равно хотят голосовать за Путина, даже если он откажется выдвигать свою кандидатуру. Среди возможных преемников чаще всего опрошенные отмечали действующего премьер-министра Мишустина — 7,1%. На втором месте экс-президент Медведев — 3,8% (он популярен среди молодежи). На третьем глава МИД Лавров — 2,2%», — сообщили URA.RU организаторы социологического исследования.
Социологи отмечают, что они решили поинтересоваться у жителей РФ, кого бы они хотели видеть преемником Путина, если он не станет выдвигать свою кандидатуру на выборы в будущем году. Респондентам предлагалось самостоятельно выбрать, кого бы они хотели видеть на месте преемника.
Фамилии таких федеральных политиков как Геннадий Зюганов, Павел Грудинин и Евгений Ройзман назвали меньше одного процента опрошенных. Так же 0,2% респондентов назвали Владимира Жириновского потенциальным преемником.
«Возможно, эти люди не в курсе ухода из жизни Жириновского и не следят за новостями. Либо, это настолько преданный электорат, который верит в реинкарнацию Жириновского перед очередными выборами», — комментируют авторы исследования.
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