Тюменские больницы изменят график работы в майские праздники

28 апреля 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

В поликлиниках пациентов несколько дней будут принимать только с 9:00 до 15:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU В период праздничных выходных тюменские больницы будут принимать пациентов по скорректированному графику. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. «В обычном режиме амбулаторную помощь можно будет получить 2, 3, 4 и 5 мая. 1, 7 и 9 мая прием дежурными врачами будет вестись с 9:00 до 15:00. Также будут работать перевязочные кабинеты. Экстренная и неотложная медицинская помощь по стоматологическому профилю оказывается круглосуточно», — сообщают власти. Неотложную помощь в поликлиниках 1, 6, 7, 8 и 9 мая можно будет получить с 9:00 до 15:00. При этом на дом врачи будут выезжать ежедневно, с 8:00 до 21:00. Пациентов онкологического профиля 6 мая примут в «Медицинском городе», Областных больницах в Тобольске, Ишиме, Голышманово и Заводоуковске с 9:00 до 15:00. Такой же график в этот день будет в учреждениях, оказывающих помощь больным ВИЧ — региональном СПИД-центре и его филиалах в Тобольске и Ишиме. 6 мая с 9:00 до 15:00 пациентов ждут в областном фтизиопульмонологическом центре, областной психиатрической больнице, кожвендиспансере и его филиалах в Тобольске и Ишиме (в Тюмени он также будет работать 8 мая с 9:00 до 15:00). 6 и 8 мая в те же часы граждан примут в областном наркологическом диспансере.

В период праздничных выходных тюменские больницы будут принимать пациентов по скорректированному графику. Об этом URA.RU рассказали в информационном центре правительства области. «В обычном режиме амбулаторную помощь можно будет получить 2, 3, 4 и 5 мая. 1, 7 и 9 мая прием дежурными врачами будет вестись с 9:00 до 15:00. Также будут работать перевязочные кабинеты. Экстренная и неотложная медицинская помощь по стоматологическому профилю оказывается круглосуточно», — сообщают власти. Неотложную помощь в поликлиниках 1, 6, 7, 8 и 9 мая можно будет получить с 9:00 до 15:00. При этом на дом врачи будут выезжать ежедневно, с 8:00 до 21:00. Пациентов онкологического профиля 6 мая примут в «Медицинском городе», Областных больницах в Тобольске, Ишиме, Голышманово и Заводоуковске с 9:00 до 15:00. Такой же график в этот день будет в учреждениях, оказывающих помощь больным ВИЧ — региональном СПИД-центре и его филиалах в Тобольске и Ишиме. 6 мая с 9:00 до 15:00 пациентов ждут в областном фтизиопульмонологическом центре, областной психиатрической больнице, кожвендиспансере и его филиалах в Тобольске и Ишиме (в Тюмени он также будет работать 8 мая с 9:00 до 15:00). 6 и 8 мая в те же часы граждан примут в областном наркологическом диспансере.