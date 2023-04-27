Отставным тюменским судьям оплатят санаторий со СПА-процедурами

28 апреля 2023 в 14:56 Размер текста - 17 +

Путевки обойдутся бюджету в среднем в 97,5 тысяч за каждую Фото: Денис Моргунов © URA.RU Управление судебного департамента в Тюменской области отправить 33 отставных судей на санаторно-курортный отдых с питанием, досугом и СПА-процедурами. Закупка на общую сумму 2,88 млн рублей размещена на едином портале государственных закупок. «Закупка № 0167100002223000018, заказчик — управление судебного департамента в Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по предоставлению 33 санаторно-курортной путевки для судей г. Тюмени и Тюменской области, пребывающих в отставке. Заявки принимаются до 4 мая 2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, прописано, что санатории должны находиться на берегах реки Пышма либо озера Малый Тараскуль Тюменской области. Среди других условий прописана потребность в питании, досуговых мероприятиях и СПА-процедурах. Известно, что 22 путевки планируют купить по цене 66 тыс. рублей, еще 11 путевок обойдутся в 130 тыс. рублей каждая. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области этим летом отдохнут дети из ХМАО. За 360 путевок администрация Нижневартовска заплатит 21,5 млн рублей.

Управление судебного департамента в Тюменской области отправить 33 отставных судей на санаторно-курортный отдых с питанием, досугом и СПА-процедурами. Закупка на общую сумму 2,88 млн рублей размещена на едином портале государственных закупок. «Закупка № 0167100002223000018, заказчик — управление судебного департамента в Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по предоставлению 33 санаторно-курортной путевки для судей г. Тюмени и Тюменской области, пребывающих в отставке. Заявки принимаются до 4 мая 2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, прописано, что санатории должны находиться на берегах реки Пышма либо озера Малый Тараскуль Тюменской области. Среди других условий прописана потребность в питании, досуговых мероприятиях и СПА-процедурах. Известно, что 22 путевки планируют купить по цене 66 тыс. рублей, еще 11 путевок обойдутся в 130 тыс. рублей каждая. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области этим летом отдохнут дети из ХМАО. За 360 путевок администрация Нижневартовска заплатит 21,5 млн рублей.