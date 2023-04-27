27 апреля 2023

Отставным тюменским судьям оплатят санаторий со СПА-процедурами

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Суд. Тюмень, приговор, судебное заседание, приговор суда, судья, суд, вынесение приговора
Путевки обойдутся бюджету в среднем в 97,5 тысяч за каждую Фото:

Управление судебного департамента в Тюменской области отправить 33 отставных судей на санаторно-курортный отдых с питанием, досугом и СПА-процедурами. Закупка на общую сумму 2,88 млн рублей размещена на едином портале государственных закупок.

«Закупка № 0167100002223000018, заказчик — управление судебного департамента в Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по предоставлению 33 санаторно-курортной путевки для судей г. Тюмени и Тюменской области, пребывающих в отставке. Заявки принимаются до 4 мая 2023 года», — говорится в сообщении.

В документах, приложенных к закупке, прописано, что санатории должны находиться на берегах реки Пышма либо озера Малый Тараскуль Тюменской области. Среди других условий прописана потребность в питании, досуговых мероприятиях и СПА-процедурах. Известно, что 22 путевки планируют купить по цене 66 тыс. рублей, еще 11 путевок обойдутся в 130 тыс. рублей каждая.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области этим летом отдохнут дети из ХМАО. За 360 путевок администрация Нижневартовска заплатит 21,5 млн рублей.

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Управление судебного департамента в Тюменской области отправить 33 отставных судей на санаторно-курортный отдых с питанием, досугом и СПА-процедурами. Закупка на общую сумму 2,88 млн рублей размещена на едином портале государственных закупок. «Закупка № 0167100002223000018, заказчик — управление судебного департамента в Тюменской области. Объект закупки — оказание услуг по предоставлению 33 санаторно-курортной путевки для судей г. Тюмени и Тюменской области, пребывающих в отставке. Заявки принимаются до 4 мая 2023 года», — говорится в сообщении. В документах, приложенных к закупке, прописано, что санатории должны находиться на берегах реки Пышма либо озера Малый Тараскуль Тюменской области. Среди других условий прописана потребность в питании, досуговых мероприятиях и СПА-процедурах. Известно, что 22 путевки планируют купить по цене 66 тыс. рублей, еще 11 путевок обойдутся в 130 тыс. рублей каждая. Ранее URA.RU рассказало, что в Тюменской области этим летом отдохнут дети из ХМАО. За 360 путевок администрация Нижневартовска заплатит 21,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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