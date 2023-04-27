Дети из ХМАО отдохнут в Тюмени по цене каникул в Турции. Скрин

27 апреля 2023 в 14:43 Размер текста - 17 +

Администрация Нижневартовска, ХМАО, закупает путевки для школьников от 6 до 17 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Администрация Нижневартовска готова заплатить до 60 тысяч за путевку в детские лагеря Тюменской области для 360 школьников из ХМАО. Закупка на суммы, сравнимые с путевками в турецкие отели, размещена на едином портале государственных закупок. «Лот № 0187300001223000117, заказчик — администрация города Нижневартовска. Объект закупки — организация летнего отдыха для детей от 6 до 17 лет в оздоровительном учреждении Тюмени. Общая стоимость закупки — 21,5 млн рублей», — говорится в информационном сообщении портала. В документах, сопровождающих закупку, прописано, что на отдых хотят отправить 360 детей в первую и вторую смены. В среднем каждая путевка обойдется около 60 тыс. рублей. По данным сайтов туристических агентств, путевка на двоих в пятизвездочный отель Турции обойдется в 64 тыс. рублей с человека. Ранее URA.RU рассказало, что это не первая заявка из ХМАО на отдых детей в Тюмени. В марте 2023 года путевки закупали почти для 400 югорских школьников.

Администрация Нижневартовска готова заплатить до 60 тысяч за путевку в детские лагеря Тюменской области для 360 школьников из ХМАО. Закупка на суммы, сравнимые с путевками в турецкие отели, размещена на едином портале государственных закупок. «Лот № 0187300001223000117, заказчик — администрация города Нижневартовска. Объект закупки — организация летнего отдыха для детей от 6 до 17 лет в оздоровительном учреждении Тюмени. Общая стоимость закупки — 21,5 млн рублей», — говорится в информационном сообщении портала. В документах, сопровождающих закупку, прописано, что на отдых хотят отправить 360 детей в первую и вторую смены. В среднем каждая путевка обойдется около 60 тыс. рублей. По данным сайтов туристических агентств, путевка на двоих в пятизвездочный отель Турции обойдется в 64 тыс. рублей с человека. Ранее URA.RU рассказало, что это не первая заявка из ХМАО на отдых детей в Тюмени. В марте 2023 года путевки закупали почти для 400 югорских школьников.