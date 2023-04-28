Военный эксперт Кнутов: упавшая в Польше ракета связана с Украиной

Виновниками упавшей в Польше ракеты могли быть украинские летчики. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
«Для того, чтобы такую провокацию организовать, которую можно было выдать за обстрел территории Польши со стороны России. Именно поэтому на ракете нет боеголовки, чтобы не было разрушений, случайных смертей, как это было с С-300 украинской», — прокомментировал Кнутов. Своим мнением эксперт поделился в интервью Пятого канала.
Кнутов также не отрицает, что ракету без боеголовки могла запустить и Польша, чтобы оправдать конфискации средств со счетов посольства России. По словам эксперта, вопрос польской провокации рассматривается.
27 апреля в польском городе Быдгоща нашли обломки авиационной ракеты, на которой якобы есть надписи на русском языке. Ситуация не
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!