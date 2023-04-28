Военный эксперт Кнутов: упавшая в Польше ракета связана с Украиной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч
Военный эксперт Кнутов, предполагает, что Украина причастна к упавшей ракете в Польше (архивное фото) Фото:

Виновниками упавшей в Польше ракеты могли быть украинские летчики. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

«Для того, чтобы такую провокацию организовать, которую можно было выдать за обстрел территории Польши со стороны России. Именно поэтому на ракете нет боеголовки, чтобы не было разрушений, случайных смертей, как это было с С-300 украинской», — прокомментировал Кнутов. Своим мнением эксперт поделился в интервью Пятого канала.

Кнутов также не отрицает, что ракету без боеголовки могла запустить и Польша, чтобы оправдать конфискации средств со счетов посольства России. По словам эксперта, вопрос польской провокации рассматривается.

27 апреля в польском городе Быдгоща нашли обломки авиационной ракеты, на которой якобы есть надписи на русском языке. Ситуация не угрожала безопасности местных жителей, заявили в минобороны Польши, передает Pravda.Ru.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Виновниками упавшей в Польше ракеты могли быть украинские летчики. Об этом заявил военный эксперт Юрий Кнутов. «Для того, чтобы такую провокацию организовать, которую можно было выдать за обстрел территории Польши со стороны России. Именно поэтому на ракете нет боеголовки, чтобы не было разрушений, случайных смертей, как это было с С-300 украинской», — прокомментировал Кнутов. Своим мнением эксперт поделился в интервью Пятого канала. Кнутов также не отрицает, что ракету без боеголовки могла запустить и Польша, чтобы оправдать конфискации средств со счетов посольства России. По словам эксперта, вопрос польской провокации рассматривается. 27 апреля в польском городе Быдгоща нашли обломки авиационной ракеты, на которой якобы есть надписи на русском языке. Ситуация не угрожала безопасности местных жителей, заявили в минобороны Польши, передает Pravda.Ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...