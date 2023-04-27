В Польше нашли обломки неопознанной ракеты с «русскими надписями»

27 апреля 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

В Польше упала ракета якобы с российскими надписями, передает RMF FM Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В польском городе Быдгоща нашли обломки авиационной ракеты, на которой якобы есть надписи на русском языке. Об этом сообщает радио RMF FM. «Остатки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Сначала подумали, что это дрон. Позже выяснилось, что это могли быть остатки авиационной ракеты. Есть надписи на русском языке», — говорится в сообщении радиостанции. По данным журналистов радиостанции, это якобы была ракета класса «земля-воздух». Это не первый подобный случай. В 2022 году вечером 15 ноября в Польше упали две ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию, однако лидер США Джо Байден усомнился в его словах, пишет RT. Позже Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что упавшие ракеты могли принадлежать украинской стороне, передает «Национальная служба новостей». По словам спикера командования ВВС Украины Юрия Игната, часть обломков могла быть от украинской ракеты.

В польском городе Быдгоща нашли обломки авиационной ракеты, на которой якобы есть надписи на русском языке. Об этом сообщает радио RMF FM. «Остатки неопознанного военного объекта были обнаружены недалеко от города Замосць, примерно в 15 км от Быдгоща. Сначала подумали, что это дрон. Позже выяснилось, что это могли быть остатки авиационной ракеты. Есть надписи на русском языке», — говорится в сообщении радиостанции. По данным журналистов радиостанции, это якобы была ракета класса «земля-воздух». Это не первый подобный случай. В 2022 году вечером 15 ноября в Польше упали две ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил в инциденте Россию, однако лидер США Джо Байден усомнился в его словах, пишет RT. Позже Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали, что упавшие ракеты могли принадлежать украинской стороне, передает «Национальная служба новостей». По словам спикера командования ВВС Украины Юрия Игната, часть обломков могла быть от украинской ракеты.