27 апреля 2023

В ХМАО подскочили цены на детскую одежду

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа принцесс 2016. Екатеринбург, дети, шопинг, магазин детской одежды
В основном подорожали вещи для школьников Фото:

В ХМАО начала дорожать детская одежда. Основной рост цен приходится на вещи для школьников. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате.

«По данным на 24 апреля, средняя стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста в регионе составляет 2109 рублей. В начале месяца цена за единицу товара составляла 1990 рублей», — следует из данных исследования.

В пределах 5% также подорожали детские джинсы и кроссовки. Средняя цена на товары составляет 1400 и 1787 рублей соответственно.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля.

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В ХМАО начала дорожать детская одежда. Основной рост цен приходится на вещи для школьников. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «По данным на 24 апреля, средняя стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста в регионе составляет 2109 рублей. В начале месяца цена за единицу товара составляла 1990 рублей», — следует из данных исследования. В пределах 5% также подорожали детские джинсы и кроссовки. Средняя цена на товары составляет 1400 и 1787 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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