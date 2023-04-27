В ХМАО подскочили цены на детскую одежду

28 апреля 2023 в 14:52 Размер текста - 17 +

В основном подорожали вещи для школьников Фото: Анна Майорова © URA.RU В ХМАО начала дорожать детская одежда. Основной рост цен приходится на вещи для школьников. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «По данным на 24 апреля, средняя стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста в регионе составляет 2109 рублей. В начале месяца цена за единицу товара составляла 1990 рублей», — следует из данных исследования. В пределах 5% также подорожали детские джинсы и кроссовки. Средняя цена на товары составляет 1400 и 1787 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля.

В ХМАО начала дорожать детская одежда. Основной рост цен приходится на вещи для школьников. Об этом URA.RU сообщили в Тюменьстате. «По данным на 24 апреля, средняя стоимость спортивного костюма для детей школьного возраста в регионе составляет 2109 рублей. В начале месяца цена за единицу товара составляла 1990 рублей», — следует из данных исследования. В пределах 5% также подорожали детские джинсы и кроссовки. Средняя цена на товары составляет 1400 и 1787 рублей соответственно. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля.