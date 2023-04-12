В ХМАО начала дорожать водка

13 апреля 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

В Сургуте стоимость водки достигает 702 рубля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В магазинах ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля. «С 7 по 13 марта литр водки в среднем по ХМАО стоил 678,55 рублей. При этом уже с 4 по 10 апреля стоимость выросла до 694,61. Дороже всего алкогольный напиток в Сургуте. Там спиртное подорожало с 681,94 до 702,71 рублей», — следует из данных на сайте Тюменьстата. В Ханты-Мансийске стоимость литра водки составляет 694 рубля. По магазинам Нижневартовска средний ценник достигает 686 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упала средняя стоимость колбасы и сыра. Продукты подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно.

В магазинах ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля. «С 7 по 13 марта литр водки в среднем по ХМАО стоил 678,55 рублей. При этом уже с 4 по 10 апреля стоимость выросла до 694,61. Дороже всего алкогольный напиток в Сургуте. Там спиртное подорожало с 681,94 до 702,71 рублей», — следует из данных на сайте Тюменьстата. В Ханты-Мансийске стоимость литра водки составляет 694 рубля. По магазинам Нижневартовска средний ценник достигает 686 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упала средняя стоимость колбасы и сыра. Продукты подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно.