12 апреля 2023

В ХМАО начала дорожать водка

© Служба новостей «URA.RU»
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Алкоголь. Курган, алкоголизм, виски, алкоголь, бутылки, стеклотара, вино, суррогатный алкоголь
В Сургуте стоимость водки достигает 702 рубля Фото:

В магазинах ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля.

«С 7 по 13 марта литр водки в среднем по ХМАО стоил 678,55 рублей. При этом уже с 4 по 10 апреля стоимость выросла до 694,61. Дороже всего алкогольный напиток в Сургуте. Там спиртное подорожало с 681,94 до 702,71 рублей», — следует из данных на сайте Тюменьстата.

В Ханты-Мансийске стоимость литра водки составляет 694 рубля. По магазинам Нижневартовска средний ценник достигает 686 рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упала средняя стоимость колбасы и сыра. Продукты подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно.

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В магазинах ХМАО начала дорожать водка. За месяц средняя цена по региону на спиртное выросла с 678 до 694 рублей, а дороже всего сейчас водка стоит в Сургуте — 702 рубля. «С 7 по 13 марта литр водки в среднем по ХМАО стоил 678,55 рублей. При этом уже с 4 по 10 апреля стоимость выросла до 694,61. Дороже всего алкогольный напиток в Сургуте. Там спиртное подорожало с 681,94 до 702,71 рублей», — следует из данных на сайте Тюменьстата. В Ханты-Мансийске стоимость литра водки составляет 694 рубля. По магазинам Нижневартовска средний ценник достигает 686 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО упала средняя стоимость колбасы и сыра. Продукты подешевели на 8,5% и 4,5% соответственно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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