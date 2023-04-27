Тюменские бизнесмены массово избавляются от саун со СПА-услугами

28 апреля 2023 в 16:12 Размер текста - 17 +

Бизнесмены продают активы, которые вскоре могут стать убыточными Фото: Анастасия Гаруст © URA.RU Тюменские предприниматели начали массово избавляться от СПА-салонов, саун и хостелов с такими услугами. За апрель 2023 года опубликовано больше десятка объявлений о продаже такого бизнеса, сообщает доска объявлений Avito. «Продам готовый бизнес: сауна, зал с бассейном, зал с джакузи. Сауна находится в самом густонаселенном районе города, работает уже 10 лет, и активно пользуется спросом. Чистая прибыль составляет от 120 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц, в зависимости от времени года. Помещение в собственности, стоимость — 8 млн рублей», — говорится в одном из таких объявлений. Автор одного из объявлений на правах анонимности рассказал URA.RU, что с развитием туриндустрии в Тюменской области работать такого рода бизнесу стало сложнее. Проблем добавит и пристальное внимание торгово-промышленной палаты области к гостиницам и другим туристическим объектам. «Сейчас, чтобы этот бизнес продолжал приносить доход, надо хорошо в него вложиться — покупатель должен быть к этому готов», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что гостиницам Тюмени предстоит пройти серьезную сертификацию. Больше всего внимания специалисты намерены уделить безопасности постояльцев.

Тюменские предприниматели начали массово избавляться от СПА-салонов, саун и хостелов с такими услугами. За апрель 2023 года опубликовано больше десятка объявлений о продаже такого бизнеса, сообщает доска объявлений Avito. «Продам готовый бизнес: сауна, зал с бассейном, зал с джакузи. Сауна находится в самом густонаселенном районе города, работает уже 10 лет, и активно пользуется спросом. Чистая прибыль составляет от 120 тыс. до 250 тыс. рублей в месяц, в зависимости от времени года. Помещение в собственности, стоимость — 8 млн рублей», — говорится в одном из таких объявлений. Автор одного из объявлений на правах анонимности рассказал URA.RU, что с развитием туриндустрии в Тюменской области работать такого рода бизнесу стало сложнее. Проблем добавит и пристальное внимание торгово-промышленной палаты области к гостиницам и другим туристическим объектам. «Сейчас, чтобы этот бизнес продолжал приносить доход, надо хорошо в него вложиться — покупатель должен быть к этому готов», — добавил собеседник URA.RU. Ранее агентство рассказало, что гостиницам Тюмени предстоит пройти серьезную сертификацию. Больше всего внимания специалисты намерены уделить безопасности постояльцев.