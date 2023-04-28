Екатеринбургские офицеры разгневали генералов МВД в Москве

Ревизоры МВД готовятся проверить полицию Екатеринбурга из-за борьбы с мошенничеством

Полицейские усилили борьбу с мошенниками в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбург готовятся приехать ревизоры из МВД РФ, начальство которых оказалось недовольно результатами борьбы с мошенничеством в городе и регионе. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«В Москве видят, как идет борьба с мошенниками в регионе, и в этом плане не все устраивает, потому что статистика бешеная. На данный момент мошенничество — это главная проблема управления. Если за ближайшие пару недель ничего не изменится, в регион приедет проверка», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что руководство МВД будет разбираться в ситуации с мошенничеством и при необходимости помогать. Однако если проблемы связаны не с объективными факторами, а с ошибками сотрудников, некоторые офицеры рискуют уйти в отставку.

Другой источник URA.RU уточнил, что сотрудники полиции уже сделали значительные шаги в борьбе с мошенничеством. «Да, в УМВД паника, но именно благодаря ей сотрудники начали двигаться, уже есть успехи», — заключил источник.

URA.RU направило запрос в МВД РФ. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее начальник екатеринбургской полиции Максим Метелица обратился к горожанам с предупреждением об участившихся случаях мошенничества. Он напомнил, что нельзя доверять незнакомцам в телефонном разговоре, и подчеркнул, что мошенники стали представляться сотрудниками силовых ведомств, в том числе полиции и Следственного комитета.