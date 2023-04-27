Максим Метелица призывает горожан не доверять мошенникам Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица призывает не доверять мошенникам, которые звонят по телефону. Соблюдая элементарные правила, горожане смогут избежать негативных последствий от действий злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полицейские зафиксировали рост преступности в уральской столице. Большая часть из них — мошенничество. За эту неделю горожане перевели неизвестным почти 10 миллионов рублей. Друзья, будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Если вы стали жертвой мошенников, то есть два варианта, куда сообщить: на номер 102 или горячую линию МВД. Другой вариант — сразу пойти в ОВД по месту жительства с паспортом и подать заявление.