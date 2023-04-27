Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица призывает не доверять мошенникам, которые звонят по телефону. Соблюдая элементарные правила, горожане смогут избежать негативных последствий от действий злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Полицейские зафиксировали рост преступности в уральской столице. Большая часть из них — мошенничество. За эту неделю горожане перевели неизвестным почти 10 миллионов рублей. Друзья, будьте внимательны», — говорится в сообщении.
Если вы стали жертвой мошенников, то есть два варианта, куда сообщить: на номер 102 или горячую линию МВД. Другой вариант — сразу пойти в ОВД по месту жительства с паспортом и подать заявление.
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