Шеф полиции Екатеринбурга выступил со срочным обращением к горожанам. Видео

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Брифинг в УМВД Курганской области. Курган, мвд, погоны, шеврон, полковник мвд, полиция
Максим Метелица призывает горожан не доверять мошенникам Фото:

Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица призывает не доверять мошенникам, которые звонят по телефону. Соблюдая элементарные правила, горожане смогут избежать негативных последствий от действий злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полицейские зафиксировали рост преступности в уральской столице. Большая часть из них — мошенничество. За эту неделю горожане перевели неизвестным почти 10 миллионов рублей. Друзья, будьте внимательны», — говорится в сообщении.

Если вы стали жертвой мошенников, то есть два варианта, куда сообщить: на номер 102 или горячую линию МВД. Другой вариант — сразу пойти в ОВД по месту жительства с паспортом и подать заявление.

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Начальник УМВД по Екатеринбургу Максим Метелица призывает не доверять мошенникам, которые звонят по телефону. Соблюдая элементарные правила, горожане смогут избежать негативных последствий от действий злоумышленников. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Полицейские зафиксировали рост преступности в уральской столице. Большая часть из них — мошенничество. За эту неделю горожане перевели неизвестным почти 10 миллионов рублей. Друзья, будьте внимательны», — говорится в сообщении. Если вы стали жертвой мошенников, то есть два варианта, куда сообщить: на номер 102 или горячую линию МВД. Другой вариант — сразу пойти в ОВД по месту жительства с паспортом и подать заявление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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