Курганцы пожаловались на неисправные пожарные гидранты

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Учения МЧС по ликвидации пожара в ТЦ "Пушкинский". Курган, пожарный гидрант
Горожане жалуются на неисправные пожарные гидранты Фото:

Жители Кургана жалуются на то, что в некоторых районах города якобы не работают пожарные гидранты. Горожане опасаются, что в случае пожара у них могут возникнуть проблемы с тушением огня. Об этом корреспонденту редакции сообщил читатель URA.RU на условиях анонимности.

«В Кургане много пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии. Несколько таких гидрантов в Заозерном районе, у них сорван шток. Там, где как раз часто горит трава. А что делать, если вдруг дом загорится? Когда их починят?» — сообщил инсайдер. Также источник предоставил документ, в котором было указано несколько адресов с неработающими гидрантами.

URA.RU обратилось в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать данную информацию. В мэрии сообщили, что с подрядчиками регулярно заключаются контракты для проведения ремонта и обслуживания пожарных гидрантов. Более подробною информацию пообещали предоставить позднее. Также официальный запрос направлен в ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ пресс-службы ведомства не поступил.

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Жители Кургана жалуются на то, что в некоторых районах города якобы не работают пожарные гидранты. Горожане опасаются, что в случае пожара у них могут возникнуть проблемы с тушением огня. Об этом корреспонденту редакции сообщил читатель URA.RU на условиях анонимности. «В Кургане много пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии. Несколько таких гидрантов в Заозерном районе, у них сорван шток. Там, где как раз часто горит трава. А что делать, если вдруг дом загорится? Когда их починят?» — сообщил инсайдер. Также источник предоставил документ, в котором было указано несколько адресов с неработающими гидрантами. URA.RU обратилось в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать данную информацию. В мэрии сообщили, что с подрядчиками регулярно заключаются контракты для проведения ремонта и обслуживания пожарных гидрантов. Более подробною информацию пообещали предоставить позднее. Также официальный запрос направлен в ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ пресс-службы ведомства не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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