Курганцы пожаловались на неисправные пожарные гидранты

28 апреля 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Горожане жалуются на неисправные пожарные гидранты Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жители Кургана жалуются на то, что в некоторых районах города якобы не работают пожарные гидранты. Горожане опасаются, что в случае пожара у них могут возникнуть проблемы с тушением огня. Об этом корреспонденту редакции сообщил читатель URA.RU на условиях анонимности. «В Кургане много пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии. Несколько таких гидрантов в Заозерном районе, у них сорван шток. Там, где как раз часто горит трава. А что делать, если вдруг дом загорится? Когда их починят?» — сообщил инсайдер. Также источник предоставил документ, в котором было указано несколько адресов с неработающими гидрантами. URA.RU обратилось в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать данную информацию. В мэрии сообщили, что с подрядчиками регулярно заключаются контракты для проведения ремонта и обслуживания пожарных гидрантов. Более подробною информацию пообещали предоставить позднее. Также официальный запрос направлен в ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ пресс-службы ведомства не поступил.

Жители Кургана жалуются на то, что в некоторых районах города якобы не работают пожарные гидранты. Горожане опасаются, что в случае пожара у них могут возникнуть проблемы с тушением огня. Об этом корреспонденту редакции сообщил читатель URA.RU на условиях анонимности. «В Кургане много пожарных гидрантов находятся в неисправном состоянии. Несколько таких гидрантов в Заозерном районе, у них сорван шток. Там, где как раз часто горит трава. А что делать, если вдруг дом загорится? Когда их починят?» — сообщил инсайдер. Также источник предоставил документ, в котором было указано несколько адресов с неработающими гидрантами. URA.RU обратилось в администрацию города Кургана с просьбой прокомментировать данную информацию. В мэрии сообщили, что с подрядчиками регулярно заключаются контракты для проведения ремонта и обслуживания пожарных гидрантов. Более подробною информацию пообещали предоставить позднее. Также официальный запрос направлен в ГУ МЧС России по Курганской области. На момент публикации ответ пресс-службы ведомства не поступил.