Путин ужесточил наказание за критику армии РФ

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ
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Согласно закону, человек может лишиться гражданства за дискредитацию ВС РФ Фото:
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Закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования.

«Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в законе о гражданстве Российской Федерации. Его текст опубликован на сайте интернет-портала правовой информации.

В Госдуме РФ закон был принят 18 апреля, передает RT. В Совете Федерации — 26 апреля. После лишения гражданства человек может быть депортирован из России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Для обжалования решения суда у человека есть 10 дней.

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Закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования. «Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в законе о гражданстве Российской Федерации. Его текст опубликован на сайте интернет-портала правовой информации. В Госдуме РФ закон был принят 18 апреля, передает RT. В Совете Федерации — 26 апреля. После лишения гражданства человек может быть депортирован из России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Для обжалования решения суда у человека есть 10 дней.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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