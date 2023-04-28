Путин ужесточил наказание за критику армии РФ

Закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) был подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Закон вступит в силу через 180 дней после его опубликования.
«Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования», — говорится в законе о гражданстве Российской Федерации. Его текст опубликован на
В Госдуме РФ закон был принят 18 апреля, передает RT. В Совете Федерации — 26 апреля. После лишения гражданства человек может быть депортирован из России. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин. Для обжалования решения суда у человека есть 10 дней.
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